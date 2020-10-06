ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санстанция закрыла заведение, в котором готовили бчб-шаурму. Говорят, нашли нарушения

06.10.2020 17:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В известное своей бчб-шаурмой заведение Shawarma express по адресу Ленинградская, 2 неделю назад нагрянули с проверками. Сегодня городская санстанция потребовала временно закрыть кафе до устранения найденных нарушений.

— Приходили из МЧС и санстанции. Чуть ли не с порога оправдывались, что это никак не связано с нашей деятельностью. В МЧС сказали, что на нас поступила жалоба. Правда, ее суть не разъяснили. Санстанция выискивала мелкие нарушения: табличек на холодильнике нет, на разделочной доске трещины, техкарты наши не понравились… А закрыть общепит труда не составит — было бы желание, — восстанавливает ход событий хозяйка заведения Анастасия Тейранова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В известное своей бчб-шаурмой заведение Shawarma express по адресу Ленинградская, 2 неделю назад нагрянули с проверками. Сегодня городская санстанция потребовала...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Поддерживаем госслужащих и силовиков». Для уволенных из-за политики запустили краудфандинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика