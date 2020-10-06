Санстанция закрыла заведение, в котором готовили бчб-шаурму. Говорят, нашли нарушения

Источник материала: Onliner

В известное своей бчб-шаурмой заведение Shawarma express по адресу Ленинградская, 2 неделю назад нагрянули с проверками. Сегодня городская санстанция потребовала временно закрыть кафе до устранения найденных нарушений.

— Приходили из МЧС и санстанции. Чуть ли не с порога оправдывались, что это никак не связано с нашей деятельностью. В МЧС сказали, что на нас поступила жалоба. Правда, ее суть не разъяснили. Санстанция выискивала мелкие нарушения: табличек на холодильнике нет, на разделочной доске трещины, техкарты наши не понравились… А закрыть общепит труда не составит — было бы желание, — восстанавливает ход событий хозяйка заведения Анастасия Тейранова.