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Беларусь приобретет акции МФК на 11,4 миллионов долларов
06.10.2020 17:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: africahousingnews.com
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 3 октября, сообщает
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Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.
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