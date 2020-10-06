Источник материала: Ежедневник

фото: africahousingnews.com

Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 3 октября, сообщает Белта . В документе говорится, что белорусское правительство соглашается с предложением Министерства финансов об осуществлении дополнительной подписки на 11 392 акции Международной финансовой корпорации стоимостью 1 тыс. долларов каждая на общую сумму 11,392 млн долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь приобретет акции МФК на 11,4 миллионов долларов Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.

Минфину поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подпиской.