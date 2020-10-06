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Беларусь приобретет акции МФК на 11,4 миллионов долларов

06.10.2020 17:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: africahousingnews.com

Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №580 от 3 октября, сообщает Белта.  В документе говорится, что белорусское правительство соглашается с предложением Министерства финансов об осуществлении дополнительной подписки на 11 392 акции Международной финансовой корпорации стоимостью 1 тыс. долларов каждая на общую сумму 11,392 млн долларов.

Минфину поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подпиской.

 
 
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Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на 11,4 млн долларов.
 
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