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На все руки мастер: в Бразилии футболист принял роды у жены прямо на улице
Источник материала: Партизан
Женщина не смогла дойти до авто на парковке. Роды у нее начались на крыльце дома и муж был вынужден принять ребенка.
Бразильский футболист Брайан Борхес вынужден был принять роды у своей супруги посреди улицы. Ролик инцидента появился на YouTube-канале FocusOn News.
Пара как раз выходила из дома, попав на камеры видеонаблюдения. Спортсмен хотел отвезти жену в больницу, но не успел. На видео видно, что на крыльце женщина останавливается, у нее отходят воды и она садится на пол.
К роженице и ее мужу подбегают люди с полотенцами. И вскоре женщину с ребенком отвозят в больницу.
Сам Борхес отметил, что увидел голову новорожденной и просто подставил руки. Он подчеркивает, что никогда не забудет этот момент и обязательно расскажет о нем своей родившейся дочери.
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Женщина не смогла дойти до авто на парковке. Роды у нее начались на крыльце дома и муж был вынужден принять ребенка.
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