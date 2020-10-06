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Пока Лукашенко занят картоном: как прошла встреча Светланы Тихановской с Ангелой Меркель

06.10.2020 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Берлине состоялась анонсированная на прошлой неделе встреча Светланы Тихановской с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Беседа политиков началась сегодня, 6 октября, около 15:15 и длилась 45 минут. Пресс-служба Тихановской подвела итоги встречи.

«Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключённых. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас крайне важно остановить насилие и освободить политзаключённых.
 
Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или в пользу Европы: это следствие внутрибеларуского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен.
 
Светлана добавила, что беларуский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям — для преодоления последствий кризиса. Светлана также подарила Ангеле бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

А чем сегодня был занят Лукашенко? Картоном!

Сегодня Александр Лукашенко на заседании во Дворце Независимости рассуждал о развитии древообрабатывающей отрасли. Так называемый президент наказал «углублять производство, основанное на лесных ресурсах». Это, по его мнению, должно понравиться людям, которые во время президентских выборов требовали реформ.

«Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку», — заявил Лукашенко, после чего добавил, что главные работы в данной сфере нужно выполнить в следующем году, «чего бы нам это ни стоило».

 
 
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В Берлине состоялась анонсированная на прошлой неделе встреча Светланы Тихановской с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Беседа политиков началась сегодня, 6 октября,...
 
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