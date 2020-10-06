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Экономичный транспорт: в Минске тестируют автобусы с газовым двигателем
06.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Модель нового городского автобуса тестируют на Минском автомобильном заводе. В машине отечественный двигатель, который работает на сжатом метане. Транспорт экономичный и надежный, уверяет производитель. В этом убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Вместо бензобака – большие баллоны для газа. Это единственное, что отличает такой транспорт. Эта машина – настоящий конструктор. Больше емкостей для топлива – реже заправки. А если снять часть баков, можно взять в салон больше людей.
На заводе сделали пять разных автобусов с газовым двигателем. Транспорт конструировали не только для Беларуси – учли требования России и Евросоюза.
Впервые на такой автобус установили отечественный двигатель. Его разработали вместе с китайскими инженерами в индустриальном парке «Великий камень». Завод готов нарастить объемы, если будет такая потребность.
Сейчас автобусы c новым двигателем проходят испытания. Когда производитель получит все необходимые сертификаты, запустит серийное производство. На заводе уверены: у газовых моторов большое будущее. Цена такого топлива вдвое меньше, чем дизельного. В основном автобусы с газовым мотором рассчитаны на рынки России и Украины.
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В машине стоит отечественный двигатель, который работает на сжатом метане. Новый автобус можно будет реже заправлять, а пассажиров в салоне поместится больше.
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