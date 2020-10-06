Латушко: КС работает над списком виновных в преступлениях против народа, а также правовыми основаниями для их задержания на территории ЕС

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси вовлечен в составление списка лиц, виновных в преступлениях против белорусского народа, заявил 6 октября в видеоинтервью порталу Delfi член президиума КС, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко.





По его словам, в КС не считают верным примененный Евросоюзом принцип «открытых дверей», в соответствии с которым под санкции, принятые 2 октября, не попал Александр Лукашенко, а также многие сотрудники милиции, прокуратуры, судов, органов следствия, однако признают, что «это решение ЕС, который вправе сам определять лиц в этом списке».

Санкции ЕС в отношении 40 должностных лиц, включая руководство МВД, ОМОН, КГБ и Центризбиркома, он назвал «символическим решением», своеобразной декларацией того, что «за этим решением могут последовать более глубокие и более масштабные санкции».

«В настоящий момент мы видим в качестве основной задачи продолжение формирования списка, в который мы будем включать сотрудников прокуратуры, следственных органов, милиции, — сказал Латушко. — Также в этот список попадут, как мы предполагаем, все лица, ответственные за фальсификацию выборов на уровне руководителей местных исполнительных органов власти, в том числе Центральной избирательной комиссии, участковых комиссий, члены этих комиссий. Такое досье будет формироваться. Уже начата работа, она уже имеет определенные существенные наработки, в ближайшее время мы активизируем эту деятельность».

По словам Латушко, все виновные в преступлениях, включая нарушения избирательного законодательства, должны понимать, что «ответственность неминуемо наступит», в том числе на международном уровне. «Пускай все лица, которые совершают преступления, забудут, что можно съездить в "Акрополис", пожить в хорошей гостинице, посетить рестораны в Вильнюсе, съездить за покупками в Белосток, — сказал он. — Для них должно быть очень четкое понимание, что они этого сделать не смогут. Мы, конечно, будем исходить из того, что эти досье мы будем передавать [в соответствующие органы ЕС]. Они будут носить и публичный, и непубличный характер, так что все те, кто знает, что совершил преступление, должны понимать, что завтра в аэропорту или на пограничном переходе они могут быть не впущены на территорию Европейского союза».

«Также мы ведем очень активные консультации с рядом мировых адвокатов, например, в Великобритании, Бельгии, которые позволят нам осуществить следующий подход. Лица, виновные в совершении преступлений, если они окажутся на территории Евросоюза, то будут задержаны в связи с тем, что в отношении них будет сформировано досье о привлечении к уголовной ответственности. Это так называемый принцип экстерриториальности. Он не всегда может быть применим, но такие наработки имеются в международной практике, и мы этот принцип будем реализовывать», — подчеркнул экс-чиновник.

Латушко заявил, что сегодня у представителей белорусской власти «еще есть шанс признаться в совершении преступления, [впредь] не совершать преступлений, возбудить уголовные дела, начать расследование».

«Жизнь гораздо длиннее, чем сегодняшний день. Бояться и выслуживаться только для того, чтобы сохранить власть в руках человека, который не хочет отдавать ее силовым способом, нарушая Конституцию, публично сам признавая нарушение закона, призывая не соблюдать закон, — этого не стоит сегодняшний день. Нужно подумать о завтрашнем дне», — отметил член президиума КС.