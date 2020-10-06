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В России начали готовить специалистов для вождения «Арматы»

06.10.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России начинают подготовку военнослужащих для управления боевыми машинами на платформе «Армата». Осваивать ее будут в двух военных вузах. В 2021 году состоится первый набор курсантов, которые получат специальность командира взвода танков Т-14. А уже в 2020 году с современными машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов. По словам экспертов, этого времени достаточно, чтобы не допустить на службе грубых ошибок, которые могут привести к выходу оборудования из строя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на «Известия».


Иллюстративное фото: wikipedia.org

Минобороны РФ приняло решение набрать в танковые училища группы курсантов, которые пройдут подготовку для службы на машинах семейства «Армата», заявили источники издания в военном ведомстве. Первый набор запланирован на 2021 год, хотя сроки и могут быть скорректированы. Готовить будущих офицеров будут в двух вузах. В Казанском высшем танковом командном училище военнослужащие освоят специальность «командир танкового взвода». В Омском автобронетанковом инженерном институте обучат специалистов по ремонту и эксплуатации машин семейства «Армата».

Подготовка офицера-танкиста в училище рассчитана на четыре года, так что первые специально обученные управлять «Арматой» лейтенанты придут в войска в 2025—2026 годах.

Сначала курсанты будут проходить обучение на тренажерах. В ближайшее время такие учебные комплексы установят в Казанском высшем танковом училище. В частности, в классах появится компьютерный тренажер вождения танка Т-14 «ТВК-Армата» и компьютерный тренажер огневой подготовки «ТОПК-Армата БМ-С». В дальнейшем в училище установят тренажеры для подготовки командиров экипажей и командиров танковых взводов.

В свою очередь, в омское училище поставят танки в разрезе, их отдельные узлы и механизмы и другие наглядные пособия для будущих инженеров-ремонтников.

Уже в 2020 году с новыми машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов. Для военнослужащих которые через год-два получат погоны лейтенанта и отправятся служить в танковые войска, проведут ознакомительные занятия.

«Офицеры должны будут не только сами освоить управление новой техникой, но в дальнейшем организовать обучение солдат в своих подразделениях, — пояснил эксперт Виктор Мураховский. — У нынешних старшекурсников есть на это по меньшей мере год. Полноценно, конечно, за это время современную машину не освоить, но этого времени достаточно, чтобы не допустить в войсках грубых ошибок, которые могут привести к выходу оборудования из строя».

Т-14 — самая сложная машина из семейства бронетанковой техники, какая только есть в российской армии, отметил Мураховский. «Танк насыщен электроникой, — рассказал он. — Вся система вооружения управляется с помощью средств так называемого технического зрения. Там нет прямого наблюдения через оптические приборы. Машина интегрирована в единую систему управления тактического звена. На ней установлены самые передовые средства связи, навигации. Чтобы изучить, как всё это работает, и правильно применять на практике, нужен серьезный уровень образования. Особенно для офицеров».

 
Теги: знакомства
 
 
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