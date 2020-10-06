ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль рекламы ЛАМА продлевает дедлайн!

06.10.2020 17:51 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фестиваль рекламы ЛАМА продлевает дедлайн!

Другого продления дедлайн и возможности побороться за креативные награды ЛАМА в этом году уже не будет, ведь совсем скоро приступят к работе три состава жюри.

Впервые в этом году в честь первого пятилетнего юбилея фестиваля организован состав Большого жюри, в который вошли представители не только агентств, но и представители брендов рекламодателей, а также СМИ. Большое жюри определит лонг-лист конкурсных работ онлайн. Второй тур судейства пройдет в формате онлайн оценки конкурсных работ в двух вертикалях агентским и клиентским составами жюри. Каждый из составов определит шорт-листы и назовет призеров и победителей юбилейного фестиваля, а также специальные призы от организатора фестиваля Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси и партнеров.

Церемония награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА состоится 16октября в традиционном офлайн формате в хабе SUP, куда будут приглашены все участники фестиваля. Билеты также можно приобрести на нашем сайте.

Работы всех призеров получат дополнительные возможности PR-продвижения, благодаря публикации итогов фестиваля в ведущих отраслевых СМИ.

Напомним, что конкурсные работы на ЛАМА принимаются только от участников из Беларуси, а награды фестиваля входят в Рейтинг креативности АКМА.

Деловая программа фестиваля «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2020», пройдет в онлайн формате 14-15 октября. Как сохранить эффективность бизнеса, благодарю креативу, как адаптировать долгосрочные стратегии маркетинга с учетом новых вызовов времени – основной инсайт программы. Заявку на участие можно оформить онлайн по ссылке.

*Партнерский материал. УНП 101206613

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый фестиваль рекламы прямо сейчас!
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко: КС работает над списком виновных в преступлениях против народа, а также правовыми основаниями для их задержания на территории ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика