Источник материала: Myfin

Фестиваль рекламы ЛАМА продлевает дедлайн!

Другого продления дедлайн и возможности побороться за креативные награды ЛАМА в этом году уже не будет, ведь совсем скоро приступят к работе три состава жюри.



Впервые в этом году в честь первого пятилетнего юбилея фестиваля организован состав Большого жюри, в который вошли представители не только агентств, но и представители брендов рекламодателей, а также СМИ. Большое жюри определит лонг-лист конкурсных работ онлайн. Второй тур судейства пройдет в формате онлайн оценки конкурсных работ в двух вертикалях агентским и клиентским составами жюри. Каждый из составов определит шорт-листы и назовет призеров и победителей юбилейного фестиваля, а также специальные призы от организатора фестиваля Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси и партнеров.

Церемония награждения победителей фестиваля рекламы ЛАМА состоится 16октября в традиционном офлайн формате в хабе SUP, куда будут приглашены все участники фестиваля. Билеты также можно приобрести на нашем сайте.

Работы всех призеров получат дополнительные возможности PR-продвижения, благодаря публикации итогов фестиваля в ведущих отраслевых СМИ.

Напомним, что конкурсные работы на ЛАМА принимаются только от участников из Беларуси, а награды фестиваля входят в Рейтинг креативности АКМА.

Деловая программа фестиваля «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2020», пройдет в онлайн формате 14-15 октября. Как сохранить эффективность бизнеса, благодарю креативу, как адаптировать долгосрочные стратегии маркетинга с учетом новых вызовов времени – основной инсайт программы. Заявку на участие можно оформить онлайн по ссылке.