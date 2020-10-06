Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Российский эксперт рассказал рецепт выхода из кризиса в Беларуси

С такими вызовами, как сейчас, белорусские власти пока не сталкивалась, они, видимо, думают, что эти вызовы пройдут сами собой, как грипп или плохая погода, но это вряд ли случится, полагает собеседник Sputnik, президент российского фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

По его мнению, попытки белорусской власти решить все проблемы лишь силой без широкого гражданского диалога, не приведут к положительному результату. При этом необходима и новая стратегия укрепления взаимодействия с Российской Федерацией, причем "не на словах", как это происходило до сих пор.

"Белорусская промышленность полностью ориентирована на российский рынок. Мы действительно нуждаемся в белорусских товарах. Хотелось бы модернизировать белорусские предприятия, вложить в них деньги, но на определенных условиях, а не просто подарить", ― говорит собеседник.

Белорусы также нуждаются в России, поскольку другого такого рынка труда не существует, отмечает эксперт.

"На самом деле единственным перспективным рынком труда для Беларуси является Россия, и то, что сейчас граница Беларуси с Россией закрыта, а с Польшей открыта, наносит взаимоотношениям россиян и белорусов серьезный ущерб", ― рассуждает Кочетков.

По мнению собеседника Sputnik, необходимо, чтобы белорусы могли свободно приезжать в Россию, находить себе работу как граждане союзного государства, и чтобы Польша и Литва не имели возможности перехватывать квалифицированных белорусских специалистов.

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