Наконец-то можно купить робота-повара. Цена — $30 тысяч (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Miso Robotics объявила о коммерческом запуске своего новейшего робота-повара — Flippy Robot-on-a-Rail (он же Flippy ROAR). Устройство выполнено в виде руки, которая ездит по прикрепленным к потолку рельсам, хватает продукты и готовит из них съедобные блюда.

Говорят, штуковина умеет готовить 19 блюд. В основном это довольно простая пища вроде куриных крылышек, картошки фри, луковых колец и сырных палочек. Но есть поддержка и такой вершины кулинарного искусства, как бургер. Кроме того, разработчик обещает, что Flippy ROAR можно будет обучить готовке новых блюд.

Стоимость робота — $30 тысяч. В Miso Robotics рассчитывают, что со временем цена снизится. Также рассматривается вариант продажи Flippy ROAR по подписке. При желании робота можно установить и дома, но все же в первую очередь он ориентирован на работу в кафе. Разработчики рассчитывают, что их детище станет особенно востребованным в период пандемии.