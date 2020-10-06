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Белорусы больше не смогут анонимно пополнять кошельки «ЮMoney»
Источник материала: Onliner
Пополнение обезличенных кошельков «ЮMoney» (до недавнего времени «Яндекс.Денег») наличными оказалось под запретом после законодательных нововведений в России. Белорусы до конца года могут пройти идентификацию за одну копейку.
В Беларуси сделать это можно через «Сбербанк онлайн». Там отметили, что с января по август этого года идентификацию прошло в полтора раза больше кошельков, чем за такой же период годом ранее — следовательно, происходит «миграция» из анонимных кошельков в подтвержденные. Идентификация открывает полные возможности кошелька: можно делать переводы на другие кошельки, карты и банковские счета, оплачивать покупки в других странах и открывать счета в разных валютах.
Обычно идентификация кошелька стоит 10 рублей, а до 31 декабря пройти ее можно за копейку. Правда, такая цена только для белорусов: резиденты других стран должны заплатить 30 рублей.
После ужесточения российского законодательства введен запрет на пополнение анонимных кошельков наличными деньгами через платежные терминалы. Это же правило распространяется и на Беларусь.
«Яндекс.Деньги» превратились в «ЮMoney» после перехода сервиса в экосистему «Сбербанка».
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Пополнение обезличенных кошельков «ЮMoney» (до недавнего времени «Яндекс.Денег») наличными оказалось под запретом после законодательных нововведений в России....
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