Белорусы больше не смогут анонимно пополнять кошельки «ЮMoney»

Источник материала: Onliner

Пополнение обезличенных кошельков «ЮMoney» (до недавнего времени «Яндекс.Денег») наличными оказалось под запретом после законодательных нововведений в России. Белорусы до конца года могут пройти идентификацию за одну копейку.

В Беларуси сделать это можно через «Сбербанк онлайн». Там отметили, что с января по август этого года идентификацию прошло в полтора раза больше кошельков, чем за такой же период годом ранее — следовательно, происходит «миграция» из анонимных кошельков в подтвержденные. Идентификация открывает полные возможности кошелька: можно делать переводы на другие кошельки, карты и банковские счета, оплачивать покупки в других странах и открывать счета в разных валютах.

Обычно идентификация кошелька стоит 10 рублей, а до 31 декабря пройти ее можно за копейку. Правда, такая цена только для белорусов: резиденты других стран должны заплатить 30 рублей.

После ужесточения российского законодательства введен запрет на пополнение анонимных кошельков наличными деньгами через платежные терминалы. Это же правило распространяется и на Беларусь.

«Яндекс.Деньги» превратились в «ЮMoney» после перехода сервиса в экосистему «Сбербанка».