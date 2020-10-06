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"Газпром" забеспокоился: политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа

06.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Текущая ситуация в Беларуси создает риски нарушения транзита российского газа в Европу, говорится в материалах "Газпрома".



"Текущие политические волнения в Беларуси и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал - Европа", - сказано в материалах.

"Ямал – Европа" – транснациональный магистральный экспортный газопровод, который соединяет месторождения в Сибири и потребителей в Европе. Главная ветка проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии.

По белорусской территории проходит 575 километров газопровода, который находится под управлением оператора "Газпромтрансгаз-Беларусь" (дочернее предприятие концерна "Газпром", занимающееся газоснабжением потребителей в Беларуси и транспортировкой газа).

Как дела у Газпрома в Беларуси?

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко поручили проработать вопрос погашения задолженности за поставки газа в Беларусь за текущий год.

Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, сейчас сверяются цифры и прорабатываются источники погашения.

Беларусь и Россия прорабатывают предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца нынешнего года Беларусь может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, в 2021-м – еще 500 миллионов от РФ.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США, и объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 миллионов долларов США. Полный расчет перед нашей газовой компанией", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале "Россия 1".
 
 
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Текущая ситуация в Беларуси создает риски нарушения транзита российского газа в Европу, говорится в материалах "Газпрома".
 
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