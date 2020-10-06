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Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель
Источник материала: Партизан
В Берлине завершилась встреча Светланы Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча длилась 45 минут и проходила один на один - присутствовал только переводчик.
Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключённых. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключённых.
Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибеларусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку народ жил под давлением уже 26 лет и насилие продолжается.
Светлана добавила, что беларусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса.
Также Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.
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В Берлине завершилась встреча Светланы Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча длилась 45 минут и проходила один на один - присутствовал только...
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