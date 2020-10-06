Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель

Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключённых. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключённых.





Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибеларусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку народ жил под давлением уже 26 лет и насилие продолжается.





Светлана добавила, что беларусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса.





Также Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.