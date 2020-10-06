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"Чудеса" да и только: как холдинг придворного олигарха оказался на грани банкротства?

06.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начато судебное производство по делу об экономической несостоятельности очередного предприятия Александра Шакутина – компании «Салео-Гомель».


Шакутин крайний справа

Ранее  стартовала  аналогичная процедура  в отношении головной структуры этого холдинга известного бизнесмена — «Салео-управляющая компания холдинга».   

Компания «Салео-Гомель», созданная в результате объединения заводов «Хорда-Гидравлика» и переданного государством в 2014 году Шакутину ОАО «Гидропривод», сама обратилась в Экономический суд Гомельской области. 

Как было озвучено на заседании суда, кредиторская задолженность «Салео-Гомель» на 1 июля 2020 года составила 86 млн рублей и «выручки предприятия недостаточно для обеспечения сырьем и погашения кредиторской задолженности».

Было отмечено: если основные кредиторы, в число которых входят «Белинвестбанк», «АСБ «Беларусбанк» и «Гомельэнерго», «обратят взыскание на заложенное имущество, то предприятие не сможет выполнить свои обязательства». 

При этом «Салео-Гомель» работает с убытками, рост просроченной задолженности увеличивается, «неплатежеспособность предприятия приобретает устойчивый характер».


Так как переговоры по реструктуризации долга с банками и основными кредиторами не привели к положительному результату, а «учредители не имеют возможности оказать финансовую помощь», было принято решение провести финансовое оздоровление предприятия через судебную санацию. Решение о ней примет суд после завершении защитного периода, действующего до 3 ноября 2020 года.

Как говорится в судебных документах, представитель «Салео-управляющая компания холдинга», в состав которого входит «Салео-Гомель», поддержал заявление о банкротстве должника, «чтобы сохранить трудовой коллектив и уникальное производство».

Между тем, сама головная структура холдинга Шакутина находится в процедуре банкротства. 

Производство по делу было начато в июле, а в конце сентября после завершения защитного периода Экономический суд г. Минска открыл в отношении «Салео-управляющая компания холдинга» конкурсное производство и начал подготовку к судебному разбирательству с участием еще более многочисленных кредиторов. Оно назначено на 21 января 2020 года.

Холдинг «Салео», основным акционером которого является экс-сенатор Александр Шакутин, начал формироваться с 2014 года для развития в Беларуси производства гидравлики для машиностроительной отрасли. Его головным предприятием стал бывший Дзержинский мотороремонтный завод, приватизированный в 2011 году с участием Александра Шакутина и его партнеров.

В 2014 году холдинг «Салео» по указу Лукашенко приобрел акции двух госзаводов – кобринского «Гидромаша» и гомельского «Гидропривода». Они вошли в состав холдинга как «Салео-Кобрин» и «Салео-Гомель». Покупатель обязался сохранить профиль, нарастить объемы выпуска и вложить по несколько десятков миллионов долларов в их модернизацию.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Начато судебное производство по делу об экономической несостоятельности очередного предприятия Александра Шакутина – компании «Салео-Гомель».
 
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