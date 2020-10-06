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В минском центре «Корпус» задержали экоактивистку Марину Дубину

06.10.2020 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 6 октября в здании культурного центра «Корпус» в Минске задержана экологическая активистка, юрист и исполнительный директор общественного объединения «Экодом» Марина Дубина.

В минском центре «Корпус» задержали экоактивистку Марину Дубину
Фото: greenbelarus.info

Как сообщает правозащитный центр «Весна», причины и обстоятельства задержания выясняются.

«Экодом» — общественное объединение, одна из старейших некоммерческих экологических организаций Беларуси, основанная в 1996 году для продвижения экологически дружественного образа жизни и идей устойчивого развития. «Экодом» вместе с другими общественными активистами выступает против строительства в Бресте аккумуляторного завода.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Днем 6 октября в здании культурного центра «Корпус» в Минске задержана экологическая активистка, юрист и исполнительный директор общественного объединения...
 
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