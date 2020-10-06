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Тихановская на встрече с Меркель: «У белорусского народа сейчас одна цель — новые выборы»
Источник материала: Навiны
6 октября в Берлине Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча длилась 45 минут, сообщает пресс-служба Тихановской.
Как отметила Тихановская во время беседы с Меркель, самый главный для Беларуси вопрос сегодня — «остановить насилие и освободить политзаключенных».
Тихановская подчеркнула, что продолжающиеся уже почти два месяца протесты в Беларуси — «это следствие исключительно внутрибелорусского кризиса».
«У белорусского народа сейчас одна общая цель, ясная и понятная — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в самое ближайшее время. 26 лет народ жил под давлением этого режима, больше терпеть невозможно», — сказала Светлана Тихановская.
Она отметила, что моральная поддержка демократических стран очень важна для Беларуси, но для преодоления последствий сегодняшнего кризиса понадобится также инвестиционная поддержка, помощь независимым медиа и гражданским организациям.
Тихановская подарила Ангеле Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.
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6 октября в Берлине Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча длилась 45 минут, сообщает пресс-служба Тихановской.
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