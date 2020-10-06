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В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую

06.10.2020 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку портала «Сильные новости» Надежду Пужинскую.

В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую
Фото: gomel.today

Судебный процесс состоялся фактически в тайне: друзья и коллеги целый день ждали Пужинскую в судах, но так и не узнали, когда и где состоялось заседание. Журналистка сама смогла позвонить матери и сообщить, что ее арестовали на 14 суток. Пока непонятно, за какую акцию было наказание, так как последний месяц Пужинская болела и находилась в больнице.

Сегодня также судили главного редактора сайта Анну Якштас. Ее оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). Ее муж, сотрудник «Сильных Новостей», 5 октября получил 15 суток ареста.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку портала «Сильные новости» Надежду Пужинскую.
 
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