В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую

В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку портала «Сильные новости» Надежду Пужинскую.



Фото: gomel.today

Судебный процесс состоялся фактически в тайне: друзья и коллеги целый день ждали Пужинскую в судах, но так и не узнали, когда и где состоялось заседание. Журналистка сама смогла позвонить матери и сообщить, что ее арестовали на 14 суток. Пока непонятно, за какую акцию было наказание, так как последний месяц Пужинская болела и находилась в больнице.

Сегодня также судили главного редактора сайта Анну Якштас. Ее оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). Ее муж, сотрудник «Сильных Новостей», 5 октября получил 15 суток ареста.