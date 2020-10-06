Silver Screen закрыл оба своих автокинотеатра

Источник материала: Tut.by

Silver Screen закрыл свои автокинотеатры в парке Dreamland и в ТРЦ Palazzo. Они не будут функционировать осенью и зимой, но, возможно, вернутся к работе в теплом сезоне. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили представители сети.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Марина Полякова, руководитель отдела репертуарного планирования сети кинотеатров Silver Screen Cinemas, рассказала, что Silver Screen Open Air в парке Dreamland прекратил работу 21 августа, а 5 октября закрылся Silver Screen Drive-in в ТРЦ Palazzo.

— Мотив закрытия был один: конец сезона. Изначально планировалось, что автокинотеатры будут функционировать исключительно в летнее время. Что, собственно, и случилось с Silver Screen Open Air в парке Dreamland (он прекратил работу в конце августа). Но так как сентябрь порадовал погодой, мы продолжили работать в ТРЦ Palazzo до конца сентября.

Марина уточняет, что необходимости работать в зимний сезон в сети не видят: больших премьер, которые по-настоящему привлекают зрителей, «очень и очень немного», многие релизы перенесены на 2021 год. К тому же в плохую погоду смотреть кино из автомобиля не очень комфортно.

— На мой взгляд, смотреть фильм под ливневым дождем под звук работающих дворников не очень приятно. Да, на звук это никак не повлияет, но качество изображения будет не лучшим.

Собеседница признается, что хоть проект изначально и был скорее имиджевым, чем бизнесовым, такой опыт работы в Silver Screen оценивают положительно. Стоит уточнить, что насовсем автокинотеатры не закрываются: речь идет о приостановлении работы на зиму. Но и однозначно сказать, что автокинотеатры вернутся весной, нельзя: 2020-й — такой год, что планировать в далекой перспективе невозможно, говорит Марина.

— Но мы точно не говорим, что уходим от идеи автокинотеатров насовсем, и благодарим наших партнеров ТРЦ Palazzo и парк Dreamland.

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