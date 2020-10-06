ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Silver Screen закрыл оба своих автокинотеатра

06.10.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Silver Screen закрыл свои автокинотеатры в парке Dreamland и в ТРЦ Palazzo. Они не будут функционировать осенью и зимой, но, возможно, вернутся к работе в теплом сезоне. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили представители сети.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Марина Полякова, руководитель отдела репертуарного планирования сети кинотеатров Silver Screen Cinemas, рассказала, что Silver Screen Open Air в парке Dreamland прекратил работу 21 августа, а 5 октября закрылся Silver Screen Drive-in в ТРЦ Palazzo.

— Мотив закрытия был один: конец сезона. Изначально планировалось, что автокинотеатры будут функционировать исключительно в летнее время. Что, собственно, и случилось с Silver Screen Open Air в парке Dreamland (он прекратил работу в конце августа). Но так как сентябрь порадовал погодой, мы продолжили работать в ТРЦ Palazzo до конца сентября.

Марина уточняет, что необходимости работать в зимний сезон в сети не видят: больших премьер, которые по-настоящему привлекают зрителей, «очень и очень немного», многие релизы перенесены на 2021 год. К тому же в плохую погоду смотреть кино из автомобиля не очень комфортно.

— На мой взгляд, смотреть фильм под ливневым дождем под звук работающих дворников не очень приятно. Да, на звук это никак не повлияет, но качество изображения будет не лучшим.

Собеседница признается, что хоть проект изначально и был скорее имиджевым, чем бизнесовым, такой опыт работы в Silver Screen оценивают положительно. Стоит уточнить, что насовсем автокинотеатры не закрываются: речь идет о приостановлении работы на зиму. Но и однозначно сказать, что автокинотеатры вернутся весной, нельзя: 2020-й — такой год, что планировать в далекой перспективе невозможно, говорит Марина.

— Но мы точно не говорим, что уходим от идеи автокинотеатров насовсем, и благодарим наших партнеров ТРЦ Palazzo и парк Dreamland.

Читайте также
На какие фильмы сейчас ходят минчане? Кинотеатры рассказали
В прокат выходит фильм о легендарном советском футболисте. Вот что нужно знать до похода в кино

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Silver Screen закрыл свои автокинотеатры в парке Dreamland и в ТРЦ Palazzo. Они не будут функционировать осенью и зимой, но, возможно, вернутся к работе в теплом сезоне. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Дащинский высказался об увольнении чемпионки мира из сборной «за прогулы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика