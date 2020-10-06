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Дмитрий Дащинский высказался об увольнении чемпионки мира из сборной «за прогулы»

06.10.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Призер Олимпийских игр, тренер сборной Беларуси, председатель Белорусской ассоциации школьного спорта фристайлист Дмитрий Дащинский высказался о том, что чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили «за прогулы». Его слова передает «Трибуна».


Фото: Reuters

— Саша уже давно была готова к такому развитию событий, о чем говорила в интервью. Еще до выборов понимала это. Честно говоря, деталей не знаю, но говорят, что уволили за прогулы. Нашли, скажем так, формальную причину.

Сейчас Саша находится на реабилитации. Приходит на тренировки и делает то, что может. Во время реабилитации был день, когда она не смогла прийти. У ее отца случился инсульт, поэтому Саше нужно было срочно решать вопросы с врачами и ехать в больницу. Она не пришла и не оформила отсутствие официально. Да и никогда у нас такого не было. Поэтому официальная причина вот такая.

— Получается, уволили только за один день?

— Вроде как да, за один тот день. Слышал только про это. Хотя при желании можно найти что угодно, как показывает практика. Говорить о том, что Саша что-то недобросовестно делает, — это уже слишком.

После операции на колене она на несколько месяцев раньше обычных сроков приступила к тренировкам. Это о чем-то говорит, насколько активно пыталась быстрее войти в процесс. Она не тот человек [который будет надеяться] на авось. Да, была формальная причина — и ею воспользовались, — сказал Дащинский.

 
 
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«Говорить о том, что Саша что-то недобросовестно делает, - уже слишком».
 
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