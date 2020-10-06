Уточнено, как именно коронавирус может передаваться в воздухе

Источник материала: Tut.by

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США обновили руководство касательно COVID-19: туда снова включили информацию о том, что вирус может передаваться через воздух, пишет CNN .



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— Основываясь на актуальных научных данных, мы продолжаем полагать, что вероятность заразиться тем выше, чем дольше и ближе человек находится к заболевшему COVID-19, — отмечают в CDC. — Обновление же признает существование ряда опубликованных отчетов, показывающих нетипичные обстоятельства: когда люди заражались COVID-19, находясь на расстоянии более 1,8 м от заболевшего — или вскоре после того, как заболевший покидал комнату. В этих случаях речь идет о передаче вируса в плохо вентилируемых закрытых помещениях. Зачастую они были связаны с деятельностью, требующей тяжелого дыхания: пение, физические упражнения и т. д.

Тем не менее имеющиеся данные предполагают, что вирус, вызывающий COVID-19, распространяется гораздо чаще при тесном контакте с заболевшим, чем при передаче по воздуху, говорится в новом руководстве.