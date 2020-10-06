ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот две новые инициативы, которые появились в Беларуси, чтобы помогать рабочим, бывшим силовикам и чиновникам

06.10.2020 18:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Этим летом солидарность беларусов перешла на новый уровень. Рассказываем, что еще придумали в нашей стране, чтобы помогать уволенным по политическим причинам и тем, кто борется за свои права на рабочем месте. 

Первая инициатива. Краудфандинг

Новый краудфандинг запустили представители криптобиржи Kuna.io и фонда солидарности BYSOL. Деньги там будут собирать для тех, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси».

«С сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа – беларусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. Нет – насилию, да – диалогу», – сказал Михаил Чобанян, представитель Kuna.io. 

Как вы наверняка уже догадались, новый краудфандинг – сбор не денег, а биткоинов. Все подробности можно найти по ссылке

Для справки: фонд солидарности BYSOL уже собрал почти 2 миллиона 150 тысяч долларов. И каждую неделю в сумме выплачивает пострадавшим беларусам более 300 000 долларов. 

Вторая инициатива. Чат-бот 

Новый чат-бот называется «Завод». Его создало сообщество «Честные люди», чтобы сотрудники беларуских предприятий могли общаться друг с другом, а остальные – оперативно получать информацию о ситуации и настроении заводчан. 

В боте можно будет узнать: 

  • с какого завода сотрудник, который отвечает на вопросы;
  • поддерживают ли заводчане основные требования протестующих;
  • сколько сотрудников активно бастуют, а сколько готовятся к забастовке;
  • готовы ли они поддерживать итальянскую забастовку;
  • сколько сотрудников вышло из государственного профсоюза.

Интересно? Вот ссылки на чат-бот в телеграм и вайбер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этим летом солидарность беларусов перешла на новый уровень. Рассказываем, что еще придумали в нашей стране, чтобы помогать уволенным по политическим причинам и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле на 14 суток арестовали журналистку «Сильных новостей» Надежду Пужинскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика