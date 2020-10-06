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Вот две новые инициативы, которые появились в Беларуси, чтобы помогать рабочим, бывшим силовикам и чиновникам
Источник материала: KYKY>
Этим летом солидарность беларусов перешла на новый уровень. Рассказываем, что еще придумали в нашей стране, чтобы помогать уволенным по политическим причинам и тем, кто борется за свои права на рабочем месте.
Первая инициатива. Краудфандинг
«С сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа – беларусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. Нет – насилию, да – диалогу», –
Как вы наверняка уже догадались, новый краудфандинг – сбор не денег, а биткоинов. Все подробности
Для справки: фонд солидарности BYSOL уже собрал почти 2 миллиона 150 тысяч долларов. И каждую неделю в сумме выплачивает пострадавшим беларусам более 300 000 долларов.
Вторая инициатива. Чат-бот
Новый чат-бот называется «Завод». Его создало сообщество «Честные люди», чтобы сотрудники беларуских предприятий могли общаться друг с другом, а остальные – оперативно получать информацию о ситуации и настроении заводчан.
В боте можно будет узнать:
Интересно? Вот ссылки на чат-бот в
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Вот две новые инициативы, которые появились в Беларуси, чтобы помогать рабочим, бывшим силовикам и чиновникам
Этим летом солидарность беларусов перешла на новый уровень. Рассказываем, что еще придумали в нашей стране, чтобы помогать уволенным по политическим причинам и...
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