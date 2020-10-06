Вот две новые инициативы, которые появились в Беларуси, чтобы помогать рабочим, бывшим силовикам и чиновникам

Источник материала: KYKY

Этим летом солидарность беларусов перешла на новый уровень. Рассказываем, что еще придумали в нашей стране, чтобы помогать уволенным по политическим причинам и тем, кто борется за свои права на рабочем месте.

Первая инициатива. Краудфандинг

Новый краудфандинг запустили представители криптобиржи Kuna.io и фонда солидарности BYSOL. Деньги там будут собирать для тех, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси».

«С сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа – беларусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. Нет – насилию, да – диалогу», – сказал Михаил Чобанян, представитель Kuna.io.

Как вы наверняка уже догадались, новый краудфандинг – сбор не денег, а биткоинов. Все подробности можно найти по ссылке .

Для справки: фонд солидарности BYSOL уже собрал почти 2 миллиона 150 тысяч долларов. И каждую неделю в сумме выплачивает пострадавшим беларусам более 300 000 долларов.

Вторая инициатива. Чат-бот

Новый чат-бот называется «Завод». Его создало сообщество «Честные люди», чтобы сотрудники беларуских предприятий могли общаться друг с другом, а остальные – оперативно получать информацию о ситуации и настроении заводчан.

В боте можно будет узнать:

с какого завода сотрудник, который отвечает на вопросы;

поддерживают ли заводчане основные требования протестующих;

сколько сотрудников активно бастуют, а сколько готовятся к забастовке;

готовы ли они поддерживать итальянскую забастовку;

сколько сотрудников вышло из государственного профсоюза.

Интересно? Вот ссылки на чат-бот в телеграм и вайбер .