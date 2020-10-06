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Обзор рынка акций за сентябрь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами
Основными параметрами анализа выступают: объем сделок в денежном выражении, количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО) и цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В сентябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 268 сделок с акциями, что на 9% больше, чем в прошедшем периоде (в августе этого года были заключены 246 сделки). Нов денежном выражении объём этого сегмента фондового рынка сократился до 1,47 млн белорусских рублей против 3,74 млн в августе. Снижение объёма составило -61%, или более чем наполовину.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
В лидеры рейтинга по числу сделок вышли акции банковского сектора – БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Приорбанк. И хотя стоимость акций по этим компаниям немного снизилась (от -5% у Приорбанка до -32% у БПС-Сбербанка), общий оборот акций увеличился.
Добавили в цене и по числу сделок акции ОАО МАПИД. Эти бумаги стабильно относятся к категории востребованных, цена по ним также меняется в узком коридоре +/- 7-10%. Это свидетельствует о высокой ликвидности этих акций.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Наилучший показатель по номинальному объёму сделок показало ОАО ЧТЗ-сервис. Оно же вошло в рейтинг по числу сделок (четвёртое место). Со средней ценой в 33,06 белорусских рублей было совершено в течение месяца 21 сделка на общую сумму в 557,09 тысяч белорусских рублей. Также на первых строчках ОАО Пуховичинефтепродукт с объёмом в 329,66 тысяч белорусских рублей и ОАО УМ №79 с объёмом в 260,57 тысяч белорусских рублей.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
В рейтинге лидеров роста и снижения цены обратим ваше внимание на акции ОАО «УМ №79», которые при цене в 1,3 белорусского рубля в августе этого года выросли почти на 5000% до максимальной в 128,93 белорусского рубля, и средневзвешенная цена зафиксировалась на уровне в 65,47 белорусских рублей. Высока вероятность, что в процессе торгов сформировалась рыночная цена акций компании.
Среди аутсайдеров рынка в сентябре ОАО «ЦАУК». Стоимость акций комбината снизилась с 19,69 белорусских рублей в августе до 3 белорусских рублей в сентябре, или на -84,76%. Хотя ещё в августе акции ОАО «ЦАУК» входил в рейтинг по объёму продаж.
По итогу можно сказать, что наряду с общим снижением объёма торгов в сегменте акции фондового рынка произошло снижение объёма реализованных акций среди лидеров рынка в сентябре 2020 года. Например, у августовского лидера ОАО «БелАТЭП» продажи составили на сумму в 2025,4 тысячи белорусских рублей. В сентябре максимальный объём сложился почти в четыре раза меньше.
Как и в другом сегменте фондового рынка, облигациях, снижение объёма торгов, по нашему мнению, произошло вследствие недостатка ликвидности на финансовом рынке Беларуси. Но по мере стабилизации валютного рынка следует ожидать восстановление торгов и объёмов на фондовом рынке.
Хотим так же обратить ваше внимание, что акции можно сегодня приобрести с помощью в мобильном приложении
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pexels.comОбзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis.Основными параметрами анализа выступают:...
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