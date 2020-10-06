Обзор рынка акций за сентябрь 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis .



Основными параметрами анализа выступают: объем сделок в денежном выражении, количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО) и цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В сентябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 268 сделок с акциями, что на 9% больше, чем в прошедшем периоде (в августе этого года были заключены 246 сделки). Нов денежном выражении объём этого сегмента фондового рынка сократился до 1,47 млн белорусских рублей против 3,74 млн в августе. Снижение объёма составило -61%, или более чем наполовину.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт 1 БПС-Сбербанк ОАО А9 0,25 1 0,17 70 2 Белинвестбанк ОАО А7 0,03 33 0,02 24 3 Приорбанк ОАО А12 6,01 16 5,72 22 4 ЧТЗ-Сервис ОАО А1 33,06 21 5 МАПИД ОАО А3 2,55 15 2,85 18

В лидеры рейтинга по числу сделок вышли акции банковского сектора – БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Приорбанк. И хотя стоимость акций по этим компаниям немного снизилась (от -5% у Приорбанка до -32% у БПС-Сбербанка), общий оборот акций увеличился.

Добавили в цене и по числу сделок акции ОАО МАПИД. Эти бумаги стабильно относятся к категории востребованных, цена по ним также меняется в узком коридоре +/- 7-10%. Это свидетельствует о высокой ликвидности этих акций.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб 1 ЧТЗ-Сервис ОАО А1 33,06 557,09 2 Пуховичинефтепродукт ОАО А1 710,47 329,66 3 ОАО "УМ N79" А1 1,3 0,75 65,47 260,57 4 Металлоконструкции ОАО А1 6 60 5 Приорбанк ОАО А12 6,01 14,36 5,72 46,58

Наилучший показатель по номинальному объёму сделок показало ОАО ЧТЗ-сервис. Оно же вошло в рейтинг по числу сделок (четвёртое место). Со средней ценой в 33,06 белорусских рублей было совершено в течение месяца 21 сделка на общую сумму в 557,09 тысяч белорусских рублей. Также на первых строчках ОАО Пуховичинефтепродукт с объёмом в 329,66 тысяч белорусских рублей и ОАО УМ №79 с объёмом в 260,57 тысяч белорусских рублей.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, % min max Срвз. ** min max Срвз. ** ОАО "УМ N79" А1 1,3 2 128,93 65,47 4936,15 Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") Ап18 2,6 3 2,99 3 3,9 3,51 17,39 МАПИД ОАО А3 2,5 2,85 2,55 2,85 11,76 ОАО "ЦАУК" А4 9,5 19,95 19,69 3 -84,76 Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") А16 0,48 0,18 1 0,19 -60,42 Белинвестбанк ОАО А7 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 -33,33

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В рейтинге лидеров роста и снижения цены обратим ваше внимание на акции ОАО «УМ №79», которые при цене в 1,3 белорусского рубля в августе этого года выросли почти на 5000% до максимальной в 128,93 белорусского рубля, и средневзвешенная цена зафиксировалась на уровне в 65,47 белорусских рублей. Высока вероятность, что в процессе торгов сформировалась рыночная цена акций компании.

Среди аутсайдеров рынка в сентябре ОАО «ЦАУК». Стоимость акций комбината снизилась с 19,69 белорусских рублей в августе до 3 белорусских рублей в сентябре, или на -84,76%. Хотя ещё в августе акции ОАО «ЦАУК» входил в рейтинг по объёму продаж.

По итогу можно сказать, что наряду с общим снижением объёма торгов в сегменте акции фондового рынка произошло снижение объёма реализованных акций среди лидеров рынка в сентябре 2020 года. Например, у августовского лидера ОАО «БелАТЭП» продажи составили на сумму в 2025,4 тысячи белорусских рублей. В сентябре максимальный объём сложился почти в четыре раза меньше.

Как и в другом сегменте фондового рынка, облигациях, снижение объёма торгов, по нашему мнению, произошло вследствие недостатка ликвидности на финансовом рынке Беларуси. Но по мере стабилизации валютного рынка следует ожидать восстановление торгов и объёмов на фондовом рынке.

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