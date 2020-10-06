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«Киберпартизаны» пригрозили атакой на банковскую систему Беларуси. Что говорят в Нацбанке

06.10.2020 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Уважаемые граждане Беларуси! Все это время „синяя команда“ трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы», — говорится в сообщении «киберпартизан», которое появилось сегодня в Telegram. Довольно странное заявление анонимного сообщества заканчивается рекомендациями белорусам «выгрести всю валюту из обменников, обналичить банковские карты, отозвать депозиты со счетов государственных банков». При этом «отозвать депозиты» и даже просто снять большую сумму с карты без предварительного бронирования средств за короткий срок нельзя...

Позвонили в Нацбанк за комментарием.

— Мы внимательно отслеживаем все угрозы. У Нацбанка есть центр реагирования на компьютерные угрозы, который занимается соответствующими вопросами. Надо понимать, что мы читали много угроз от «киберпартизан». Еще важный момент — конкретно банкоматы принадлежат разным банкам, у которых помимо всего прочего есть своя служба безопасности. Они в том числе должны реагировать на компьютерные угрозы и на любые другие угрозы в сфере IT. Поэтому за конкретные банки я ответить не могу, — сказал пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.

 
 
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«Уважаемые граждане Беларуси! Все это время „синяя команда“ трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который...
 
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