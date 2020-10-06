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«Будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире». Посмотрели на место, где построят «умный город» за 4 миллиарда евро

06.10.2020 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В начале октября стало известно, что компания Emaar Properties из ОАЭ планирует реализовать в Минске масштабный проект, который разрабатывался с ноября 2019 года. Пока информации о планируемом строительстве не так много: это будет «умный город», который появится в северной части столицы, а начнется его возведение с Национального выставочного центра. Посмотрели, где планируют реализовать проект.

Emaar Properties — это крупная компания, которая, в частности, занималась строительством самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа и Экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

На днях Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров компании, принял участие в закладке капсулы на месте будущего строительства. Несмотря на то, что комплекс будет называться «Северный берег», никаких водоемов вблизи предполагаемого места застройки нет — мемориальную плиту установили на краю рапсового поля на пересечении МКАД и Долгиновского тракта. Через несколько дней камень зачем-то убрали. Но, судя по качеству установки, так и планировалось с самого начала.



Также известно, что Мухаммед Али аль-Аббар является главой «Эмирейтс Блю Скай» — компании, входящей в группу Dana Holdings, уже хорошо известной минчанам. Кто именно будет выступать застройщиком этого проекта (Emaar Properties или Dana Holdings), пока не ясно.

На актуальном генплане Минска эта территория отмечена желто-зеленым (болотным) цветом, то есть она отведена для ведения сельского хозяйства. Такой статус земля получила в 2010 году, когда выяснилось, что оставшиеся в черте города и его ближайших окрестностях свободные территории представляют собой высокоплодородные пахотные земли, которые никак нельзя изымать из сельскохозяйственного оборота. Вероятно, с тех пор отношение государства к рапсу изменилось.

«Будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире». Посмотрели на место, где построят «умный город» за 4 миллиарда евро

Границ предполагаемой застройки на данный момент нет. В Комитете архитектуры и градостроительства Onliner объяснили, что на данный момент проекта нет — как минимум у белорусской стороны. Поле же ограничено МКАД, панельками в Новинках и частным сектором.

«Будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире». Посмотрели на место, где построят «умный город» за 4 миллиарда евро



Судя по немногочисленным рендерам, промелькнувшим в государственных СМИ, проект действительно планируется грандиозный. Мухаммед Али аль-Аббар в эфире СТВ заявил, что это будет самая современная инфраструктура в мире.

«Будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире». Посмотрели на место, где построят «умный город» за 4 миллиарда евро
«Будет самая современная инфраструктура из когда-либо построенных в мире». Посмотрели на место, где построят «умный город» за 4 миллиарда евро

По его словам, в комплексе будут работать 70 тысяч человек, а строить его будут белорусские специалисты из местных стройматериалов.

— Можно строить отели, коммерческие центры, жилье, но что останется для людей? Чтобы семья могла выйти на прогулку, чтобы были развлечения, чтобы люди радовались жизни. Это история Дубая. И я могу спроецировать ее на Беларусь сейчас, — сказал Мухаммед Али аль-Аббар.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале октября стало известно, что компания Emaar Properties из ОАЭ планирует реализовать в Минске масштабный проект, который разрабатывался с ноября 2019 года. Пока...
 
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