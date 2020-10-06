ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники собирают информацию о детях, пострадавших во время протестов

06.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский Хельсинский Комитет собирает данные о детях, пострадавших в протестах 2020 года. Им могут оказать помощь. Также данные используют для обзора ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН.


16-летнего Никиту Сидоровича избил ОМОН 11 августа. Фото прислали родители

Для этого просят заполнить анкету.

На основе заполненной анкеты партнеры комитета постараются предоставить помощь: психологическую, правовую, помощь в физической реабилитации (в этом случае нужно оставить контакты).

Также на основе заполненных анкет будет сделан обзор ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН. Если человеку не нужна помощь и он хочет просто поделиться своей историей, это можно сделать анонимно, пишет hrodna.life.

Какие данные?

Комитет собирает сведения о насилии или жестоком обращении в отношении детей; сведения о случаях, когда дети стали свидетелями насилия; сведения о нарушении прав детей на образование, здоровье, доступ к информации, других прав — при условии, что эти случаи прямо или косвенно связаны с протестами-2020.


Анкета заполняется либо самим пострадавшим ребенком либо его законным представителем (родителями, опекунами), либо другим лицом, которому стало известно о нарушении прав ребенка.

В Гродно во время ярмарки задержали минимум шесть человек. Среди них — 13-летняя девочка

Безопасность данных

  • Анкета может быть заполнена анонимно. Но если вам нужна помощь, пожалуйста, оставьте контакт. Также наличие контакта облегчит верификацию данных.
  • Полученные сведения являются конфиденциальными, они защищены несколькими уровнями безопасности (хранение на зашифрованных дисках, аккаунты защищены двухфакторной аутентификацией и т. д.), они не будут переданы правоохранительным органам, социальным службам и образовательным учреждениям.
  • Заполняя анкету, вы соглашаетесь на сбор и обработку персональных данных РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет».
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский Хельсинский Комитет собирает данные о детях, пострадавших в протестах 2020 года. Им могут оказать помощь. Также данные используют для обзора ситуации с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Киберпартизаны» пригрозили атакой на банковскую систему Беларуси. Что говорят в Нацбанке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика