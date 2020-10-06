Правозащитники собирают информацию о детях, пострадавших во время протестов

Белорусский Хельсинский Комитет собирает данные о детях, пострадавших в протестах 2020 года. Им могут оказать помощь. Также данные используют для обзора ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН.
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На основе заполненной анкеты партнеры комитета постараются предоставить помощь: психологическую, правовую, помощь в физической реабилитации (в этом случае нужно оставить контакты).
Также на основе заполненных анкет будет сделан обзор ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН. Если человеку не нужна помощь и он хочет просто поделиться своей историей, это можно сделать анонимно, пишет hrodna.life.
Какие данные?
Комитет собирает сведения о насилии или жестоком обращении в отношении детей; сведения о случаях, когда дети стали свидетелями насилия; сведения о нарушении прав детей на образование, здоровье, доступ к информации, других прав — при условии, что эти случаи прямо или косвенно связаны с протестами-2020.
Анкета заполняется либо самим пострадавшим ребенком либо его законным представителем (родителями, опекунами), либо другим лицом, которому стало известно о нарушении прав ребенка.
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Безопасность данных
Анкета может быть заполнена анонимно. Но если вам нужна помощь, пожалуйста, оставьте контакт. Также наличие контакта облегчит верификацию данных.
Полученные сведения являются конфиденциальными, они защищены несколькими уровнями безопасности (хранение на зашифрованных дисках, аккаунты защищены двухфакторной аутентификацией и т. д.), они не будут переданы правоохранительным органам, социальным службам и образовательным учреждениям.
Заполняя анкету, вы соглашаетесь на сбор и обработку персональных данных РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет».