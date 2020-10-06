Правозащитники собирают информацию о детях, пострадавших во время протестов

На основе заполненной анкеты партнеры комитета постараются предоставить помощь: психологическую, правовую, помощь в физической реабилитации (в этом случае нужно оставить контакты).

Также на основе заполненных анкет будет сделан обзор ситуации с правами ребенка для международных структур, таких как ООН. Если человеку не нужна помощь и он хочет просто поделиться своей историей, это можно сделать анонимно, пишет

Какие данные?

Комитет собирает сведения о насилии или жестоком обращении в отношении детей; сведения о случаях, когда дети стали свидетелями насилия; сведения о нарушении прав детей на образование, здоровье, доступ к информации, других прав — при условии, что эти случаи прямо или косвенно связаны с протестами-2020.









Анкета заполняется либо самим пострадавшим ребенком либо его законным представителем (родителями, опекунами), либо другим лицом, которому стало известно о нарушении прав ребенка.





Гродно во время ярмарки задержали минимум шесть человек. Среди них — 13-летняя девочка





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