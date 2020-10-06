Лукашенко призвал производить картон в Беларуси, а не завозить из Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать и углублять производство продукции из древесины. Такое поручение дал Александр Лукашенко во вторник на совещании по деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, сообщает телеканал «МИР 24».

По мнению главы государства, она является важнейшей и стратегической для экономики. В стране достаточно запасов возобновляемых лесных ресурсов и их нужно использовать максимально эффективно. Тем более, что модернизация на деревообрабатывающих предприятиях в основном завершена. Есть перспективные проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. К примеру, в Светлогорске на территории целлюлозного завода планируют запустить производство по выпуску картона.

«В Беларуси уже научились делать своего рода «полуфабрикат»: бумагу и целлюлозу. Теперь надо идти дальше. Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то. Это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку», – заявил президент Александр Лукашенко.

Акцент на совещании был сделан на развитии трех предприятий. В Шклове производят бумагу, в Добруше – картон, в Светлогорске – целлюлозу . Президент отметил, что благодаря перевооружению на этих производствах сохранили тысячи рабочих мест, вырос и экспорт.

«Выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. Мы достигли оптимального распределения между рынками – 30-30-30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка. У нас исторический рекорд: 75% из всего, что произведено предприятиями, реализуется на экспорт по рыночным ценам. Рентабельность по отрасли выше 7%», – сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.

«Это хорошо, что вы диверсифицировали рынки», – отметил Лукашенко.

Белорусские переработчики осваивают и переработку низкосортной древесины. Из нее делают топливные пеллеты (гранулы).