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Лукашенко призвал производить картон в Беларуси, а не завозить из Польши
06.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать и углублять производство продукции из древесины. Такое поручение дал Александр Лукашенко во вторник на совещании по деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, сообщает телеканал «МИР 24».
По мнению главы государства, она является важнейшей и стратегической для экономики. В стране достаточно запасов возобновляемых лесных ресурсов и их нужно использовать максимально эффективно. Тем более, что модернизация на деревообрабатывающих предприятиях в основном завершена. Есть перспективные проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. К примеру, в Светлогорске на территории целлюлозного завода планируют запустить производство по выпуску картона.
Акцент на совещании был сделан на развитии трех предприятий. В Шклове производят бумагу, в Добруше – картон,
«Выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, Китай. Мы достигли оптимального распределения между рынками – 30-30-30. У нас нет зависимости от одного конкретного рынка. У нас исторический рекорд: 75% из всего, что произведено предприятиями, реализуется на экспорт по рыночным ценам. Рентабельность по отрасли выше 7%», – сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.
«Это хорошо, что вы диверсифицировали рынки», – отметил Лукашенко.
Белорусские переработчики осваивают и переработку низкосортной древесины. Из нее делают топливные пеллеты (гранулы).
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Президент провел совещание по деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли.
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