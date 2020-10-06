Головченко: В Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов

К концу 2025 года не должно быть отстающих регионов, заявил 6 октября премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина, на котором обсуждался проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы. Запись его выступления предоставила пресс-служба правительства.





«Главой государства неоднократно отмечалось, что выверенная региональная политика является для правительства одной из приоритетных задач. Отстающих регионов к концу пятилетки быть не должно. Для этого должны быть использованы все возможные инструменты», — сказал Головченко.

По его словам, одной из точек роста в следующей пятилетке должно стать развитие сферы услуг. Однако «в проекте программы пока отражена узкая задача по развитию сегмента потребительских услуг, недостаточно прописаны цели по развитию деловых, финансовых, других услуг для бизнеса».

Среди задач на пятилетку — эффективное импортозамещение. «Решение этой задачи должно происходить не за счет установления барьеров или предоставления необоснованных преференций отечественным производителям, а в первую очередь за счет организации собственного производства высокотехнологичных и высококонкурентных товаров», — считает глава правительства. Он напомнил, что еще в августе на заседании президиума Совмина было дано задание разработать целевые индикаторы по импортозамещению. «В представленных материалах сущностных ориентиров пока не заметил», — сказал Головченко.

Он также поручил предусмотреть в программе на 2021—2025 годы «конкретные инструменты для повышения качества госуправления». «Тема актуальная, но пока непонятно, за счет каких инструментов это будет происходить. Набор мер, которые предлагаются проектом, скорее всего, недостаточный, возможно, они будут расширены в программе действий правительства», — сказал премьер-министр.

Особое внимание в программе Головченко поручил уделить новым отраслям экономики, которые будут развиваться в будущей пятилетке. «В нынешнем пятилетии в стране были успешно созданы и развиваются три отрасли — это IT, космическая отрасль и атомная энергетика. Поэтому в будущей пятилетке нужно решить задачи не только по развитию этих, но и по созданию новых отраслей», — сказал он.

Кроме того, правительство ждет предложений от ученых. «Научное сообщество должно быть полноценным соавтором программы-2025», — подчеркнул премьер-министр.

Головченко призвал при подготовке программы «руководствоваться комплексным подходом». «Если мы говорим о развитии, допустим, электроиндустрии, то в проекте пятилетки должна найти свое отражение целостная цепочка по всем элементам: от Белорусской атомной электростанции до утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов. Документ должен быть целостным, все элементы должны быть взаимоувязаны», — отметил глава правительства.

По его словам, главной целью программы должно быть создание условий для роста благосостояния граждан. «Работа всего государственного аппарата должна быть настроена на интересы человека», — заявил премьер-министр.