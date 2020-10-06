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Поддержавшего студентов преподавателя Артем Зятиков уволили из БГМУ

06.10.2020 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) уволен старший преподаватель кафедры фармацевтической химии Артем Зятиков. Сегодня был его последний день работы в вузе.

Поддержавшего студентов преподавателя Артем Зятиков уволили из БГМУ

Как сообщил БелаПАН Артем Зятиков, в документах указано, что сотрудничество расторгнуто «по соглашению сторон». «Решили, что так будет лучше для всех», — отметил он.

Однако, заявляет преподаватель, реальная причина увольнения — его гражданская позиция.

Зятиков сообщил, что вместе с другими преподавателями БГМУ участвовал в записи видеообращения 22 сентября в поддержку своих студентов. Таким образом преподаватели выразили свое отношение к задержаниям студентов вуза и репрессиям в отношении мирных граждан.

После этого, сообщил Зятиков, его и сотрудников университета, принимавших участие в записи, вызвали в ректорат. «Была проведена беседа, мы попытались донести им свой посыл. Но в администрации, видимо, остались при своем мнении. Увольнением не угрожали. Та беседа прошла спокойно. Они выслушали нас, а мы их», — сказал он.

5 октября он поддержал студентку, которая в знак солидарности с порталом TUT.by, лишенным на три месяца статуса СМИ, сидела возле ректората с плакатом «Мне tut хорошо». В итоге, по информации телеграм-канала «Рупар БДМУ», студентка написала объяснительную ректору, в которой сообщила, что «просто сидела на полу и размышляла о будущем». Позже ее вызвали на беседу в ректорат.

Зятиков предполагает, что его поддержка пикета студентки «тоже внесла свой вклад» в увольнение.

«Я благодарен сотрудникам кафедры и студентам за поддержку. Я люблю свою работу и хотел бы в будущем на нее вернуться», — сказал Зятиков.

6 октября в БГМУ группа поддержки преподавателя собралась у дверей ректората. Как сообщил источник в университете, к студентам вышли первый проректор Ирина Мороз и проректор по воспитательной работе Павел Маркауцан. На вопрос, за что уволен преподаватель, они ответили, что Зятиков уволился по собственному желанию.

В пресс-службе БГМУ БелаПАН подтвердили, что заявление на увольнение преподаватель написал по собственному желанию. «В заявлении было написано "по собственному желанию". Я не могу это желание комментировать, мало ли какие планы у человека», — сказала пресс-секретарь вуза Оксана Курбенко.

Ранее из Белорусского государственного медицинского университета уволили преподавателя лаборатории практического обучения Юлию Матусевич. Она также участвовала в записи видео в поддержку студентов.

 
 
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Из Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) уволен старший преподаватель кафедры фармацевтической химии Артем Зятиков. Сегодня его...
 
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