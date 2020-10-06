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Представлены шесть телевизоров Nokia. Цена - от 180 долларов

06.10.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии представили шесть новых телевизоров, выпущенных под брендом Nokia. Об этом сообщает FoneArena.


Модели отличаются диагоналями от 32 до 65 дюймов, все работают на операционной системе Android TV, в наличие также поддержка ассистента Google Assistant и Chromecast. Кроме того, в активе по три разъема HDMI, два USB-A, есть и Ethernet-порт. Разумеется, есть и модули беспроводной связи — Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n.

32-дюймовый ТВ получил экран с разрешением HD, 43-дюймовый — Full HD. Эти модели комплектуются 4-ядерными процессорами, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. Следующая четверка ТВ — 43, 50, 55 и 65 дюймов — может похвастаться панелями с 4K-разрешением. Процессор у них помощнее, памяти 2/16 ГБ.

Gagadget добавляет: у трех младших моделей (32 дюйма и два по 43 дюйма) динамики QuatroX мощностью 24 Вт и высокочастотные излучатели на 15 Вт. У трех старших моделей — аудиосистема Onkyo на 48 Вт с динамиками QuatroX (30 Вт) и твитерами на 18 Вт.

В Индии цена стартового 32-дюймового ТВ составляет 180 долларов, старшего, на 65 дюймов — 815 долларов.

Ниже — цены других популярных телевизоров:

 
 
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Модели отличаются диагоналями от 32 до 65 дюймов.
 
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