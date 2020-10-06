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Представлены шесть телевизоров Nokia. Цена - от 180 долларов
Источник материала: Tut.by
В Индии представили шесть новых телевизоров, выпущенных под брендом Nokia. Об этом сообщает
Модели отличаются диагоналями от 32 до 65 дюймов, все работают на операционной системе Android TV, в наличие также поддержка ассистента Google Assistant и Chromecast. Кроме того, в активе по три разъема HDMI, два USB-A, есть и Ethernet-порт. Разумеется, есть и модули беспроводной связи — Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n.
32-дюймовый ТВ получил экран с разрешением HD, 43-дюймовый — Full HD. Эти модели комплектуются 4-ядерными процессорами, 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. Следующая четверка ТВ — 43, 50, 55 и 65 дюймов — может похвастаться панелями с 4K-разрешением. Процессор у них помощнее, памяти 2/16 ГБ.
В Индии цена стартового 32-дюймового ТВ составляет 180 долларов, старшего, на 65 дюймов — 815 долларов.
Ниже — цены других популярных телевизоров:
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Модели отличаются диагоналями от 32 до 65 дюймов.
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