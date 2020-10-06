«Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали»: Мария Колесникова обратилась к беларусам с важным посланием

Источник материала: KYKY

Штаб Виктора Бабарико опубликовал обращение Марии Колесниковой, записанное на случай её задержания. Ролик транслировали онлайн на ютубе. Мы даем полную расшифровку речи Марии.

«Здравствуйте. Меня зовут Мария Колесникова, я представитель штаба Виктора Бабарико. Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно, – надеюсь, что не страшно и вам.

История о штабе Виктора Бабарико и о всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, – это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье.

Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили – просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции.

Вы знаете, что мы будем делать: долбить, долбить, долбить эту власть всеми законными средствами. Она нарушает каждую норму избирательного кодекса. Она отказывает в праве на суд, она отказывается принимать обращения. Она уже даже хватает и сажает тех, кто просто приносит письмо. Она стала полицейским государством. Разве это нормально?

Отныне мы будем распоряжаться нашим временем, нашими правами, нашими деньгами так, как мы этого захотим. На государственной работе мы будем выполнять именно то, что должны делать. И фразу «Вы же все понимаете...» к нам употреблять больше не надо – мы ее не поймем. Мы будем знать свои права – их больше не нарушить.

Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие – не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются. Отныне мы можем не доверять беларуским банкам после всего произошедшего. У нас есть достаточные причины. Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать их в те вещи, в которых уверены.

Мы точно не пропадем. А что будет делать государство, которое станет изгоем для собственных граждан? Что будет делать государство, которому граждане объявили бойкот?

Отныне мы будем помнить, что у нас есть конституция и народ является единственным источником власти. Отныне мы будем читать конституцию и жить по ней как по основному закону государства

Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 года.

Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый Парламент, Верховный Совет.

Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но будем настаивать, и партия появится, а референдум будет проведен. Это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец. Государство может заботиться только о себе, но люди продолжают заботиться друг о друге.

Всем любви, всем света и свободы. Ничего не бойтесь. Перемены – это процесс, в конце которого нас всех ждет победа. Вместе – победим!»

Обложка: Канаплев + Лейдик, The Village Беларусь.