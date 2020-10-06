«Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали»: Появилось новое видеообращение Колесниковой

«Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам… Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили: просто требуется еще немного времени и усилий, чтобы давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции», пишет

Штаб Бабарико сопроводил видео таким сообщением:





«Где бы ни находились участники штаба Виктора Бабарико — в тюрьме или на свободе — продолжает идти к нашей общей цели. Мы все еще действуем только в правовом поле, хотя власть уже давно потеряла, в какой стороне это поле находится. У нас по-прежнему много планов и задач — новые честные выборы, освобождение политзаключенных, заведение уголовных дел по фактам насилия и пыток, референдум, партия.





Конституцию, которую три месяца назад предложил изменить Виктор Бабарико, мы, народ, не намерены обсуждать с режимом. Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Свое отношение к любой конституции, власть уже показала.





Мы верим в добро, в победу и во всех нас. Помните, что мы все не устанем и не прекратим, нашего терпения и усилий хватит на все, а протест закончится только нашей победой. Продолжайте выражать свое несогласие, продолжайте выходить на улицы — их это сводит с ума. Каждый день мы на шаг ближе к победе только благодаря нам всем — беларусам, которые борются вместе. И, как говорит, Мария Колесникова — долбить, долбить, долбить!».