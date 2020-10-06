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Instagram начал маркировать подконтрольные государству СМИ

06.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социальная сеть Инстаграм начала маркировать страницы и посты СМИ, контролируемых государством.



Об этом сообщает портал Engadget.

В соцсети объяснили, что считают подконтрольными государству те СМИ, которые частично или полностью находятся под редакционным контролем правительства, и, добавили, что для классификации госСМИ были разработаны критерии.

В Фейсбуке, который является владельцем Инстаграма, дали понять, что планируют «в течение следующих месяцев» начать маркировать в Инстаграм и рекламу, которая будет распространяться подконтрольными государству СМИ.

Отмечается, что маркировка государственных СМИ в Инстаграме началась неслучайно, за несколько недель до президентских выборов в США. Издание предполагает, что соцсеть пытается таким образом усилить борьбу с распространением дезинформации на собственной платформе.

Как сообщал Укринформ, в июне социальная сеть Фейсбук объявила, что начнет маркировать страницы, посты и рекламу СМИ, контролируемых государством.
 
 
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Социальная сеть Инстаграм начала маркировать страницы и посты СМИ, контролируемых государством.
 
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