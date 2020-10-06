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Пресс-конференция уволенной фристайлистки Александры Романовской и тренера Николая Козеко. Видеотрансляция
Источник материала: Tut.by
Во вторник стало известно об исключении из национальной команды по фристайлу чемпионки мира
Сегодня в офисе TUT.BY они проводят пресс-конференцию, на которой ответят на главные вопросы о резонансных решениях. Начало — в 20.00.
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Пресс-конференция уволенной фристайлистки Александры Романовской и тренера Николая Козеко. Видеотрансляция
Во вторник стало известно об исключении из национальной команды по фристайлу чемпионки мира Александры Романовской. А затем главный тренер сборной Николай Козеко...
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