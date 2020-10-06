Пресс-конференция уволенной фристайлистки Александры Романовской и тренера Николая Козеко. Видеотрансляция

Источник материала: Tut.by

Во вторник стало известно об исключении из национальной команды по фристайлу чемпионки мира Александры Романовской . А затем главный тренер сборной Николай Козеко рассказал о деталях лишения его именной стипендии .

Сегодня в офисе TUT.BY они проводят пресс-конференцию, на которой ответят на главные вопросы о резонансных решениях. Начало — в 20.00.