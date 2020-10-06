Официально. Apple проведет презентацию 13 октября - ждем iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Apple назвала дату новой презентации — мероприятие состоится 13 октября. Об этом сообщает The Verge .





В официальном приглашении компании, которое разослали журналистам, сказано: «Новости скорости». Презентация будет транслироваться на сайте Apple и начнется в 20.00 по минскому времени.

От мероприятия ждут анонса сразу нескольких групп девайсов, главными из которых окажутся следующие смартфоны iPhone. Скорее всего, их назовут iPhone 12 — и о них известно уже практически все.

Компания покажет как минимум четыре девайса — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все аппараты оснастят OLED-панелями на 5,4, 6,1 (два девайса) и 6,7 дюйма. Новинки будут базироваться на процессоре A14 Bionic (5-нм техпроцесс), получат по две и три основные камеры, а также 5G-модемы. В iPhone 12 mini и iPhone 12 минимальный объем встроенной памяти составит 64 ГБ, в Pro-версиях — 128 ГБ.

А еще в коробках с телефонами якобы не окажется проводных наушников и адаптера питания. Ограничатся проводом USB-C/Lightning. На это, по сведениям инсайдеров, пойдут ради удержания цен на прошлогоднем уровне — ведь 5G-модемы стоят дороже в сравнении с обычными LTE.

Известны и примерные цены гаджетов в США. Так, iPhone 12 mini стартует с отметки в 699 долларов, iPhone 12 — 749 долларов, iPhone 12 Pro — 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: