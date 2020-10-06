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До 39,99%. Под какие проценты сейчас дают кредиты белорусские банки
Источник материала: Onliner
В конце августа многие белорусские банки
Мы промониторили сайты и обзвонили кол-центры всех 24 банков страны. Из них «Банк торговый капитал» в принципе не выдает кредиты частным лицам.
Девять белорусских банков полностью прекратили кредитование. Это «Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «МТБанк» «Технобанк», «Идея Банк», «Абсолютбанк», «Франсабанк», «БСБ Банк», «Статусбанк». Ни в одном из них пока не говорят, когда же все вернется на круги своя.
— Пока принимаются только предварительные заявки на кредиты, — вздыхает оператор кол-центра «МТБанка».
Еще четыре банка оставили кредиты для очень ограниченного круга лиц.
Например, «Белагропромбанк» готов дать кредиты на личное подсобное хозяйство и на строительство по 240-му указу.
«Приорбанк» дает овердрафты для своих зарплатных клиентов. Но под 24% годовых.
«БелВЭБ» дает кредит «Новае стагоддзе» на приобретение товаров через организации-партнеры.
— Здесь процентная ставка может варьироваться от 0,001% годовых до 29,9%, все зависит от организации, — отметили в банке.
У «БНБ-Банка» остались кредиты под дома на проспекте Дзержинского от застройщика «Ника-проект». Все остальные варианты сейчас недоступны.
Что почем сейчас в банках?
Итого из 24 банков только 10 готовы давать потребительские кредиты белорусам. Пусть предложения и сильно ограничились. Причем ставки сейчас стартуют от 13,35% годовых (редкие истории) до практически 40% годовых.
«Белинвестбанк»
Если вы ищете обычный потребительский кредит, то он обойдется в районе 25% годовых. Если же хотите купить белорусское, то тогда вам дадут взаймы под 13,35%.
При этом, что немаловажно, в банке также остались кредиты на учебу и строительство жилья.
«Белгазпромбанк»
Если вы не зарплатный клиент и не хотите купить авто, то за простым потребительским кредитом вам не в этот банк.
«Альфа-Банк»
В банке есть три варианта потребительских кредитов. Все по одной ставке 27,9% годовых. Эта ставка плавающая и рассчитывается по формуле: ставка по кредиту овернайт + 19,15 процентного пункта.
«Банк ВТБ»
Чтобы найти процентные ставки на сайте банка, придется попотеть. Итак, минимальная ставка здесь 13,35% годовых. Но это кредит на 5000 рублей и срок до года. Все, что от года, уже дороже более чем в два раза.
Банк «Решение»
Пожалуй, один из немногих банков, который готов выдавать кредит наличкой под фиксированную ставку в 13,35%. Под такой процент рефинансируют и старые кредиты.
«РРБанк»
Банк недавно возобновил кредитование. Минимальная ставка по кредиту здесь составляет 32,99%. И она, как и остальные, фиксированная. Это значит, что неважно, как будет колебаться ставка рефинансирования, проценты не изменятся. В этом же банке мы зафиксировали и рекордную ставку по кредиту для физлиц в Беларуси — 39,99%. Под такой процент дают деньги «ипэшникам».
«Дабрабыт»
Банк выдает все 4 кредита для физлиц по одной процентной ставке — 27,99% годовых. Для расчета он применил следующую формулу: ставка по кредиту овернайт, увеличенная на 19,24 процентного пункта.
«БТА Банк»
Также можно взять обычный потребительский кредит под 13,35%, но на 1 год и со страховкой в 274 рубля или наличии безотзывного депозита (под такие проценты есть кредиты на обучение и покупку авто). В противном случае придется платить 25% и 29%.
«Паритетбанк»
В данный момент банк выдает всего лишь один кредит «Лоукост», но зато всем желающим. Ставка составляет 32—34%. Она привязана к ставке овернайт от Нацбанка.
Zepterbank
В этом банке тоже один-единственный кредит Zepter Online под 24% годовых с фиксированной ставкой. Правда, для оформления нужна карта банка.
— Возобновление остальной линейки кредитных продуктов будет в середине следующего месяца, — обрадовали в банке.
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