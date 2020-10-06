До 39,99%. Под какие проценты сейчас дают кредиты белорусские банки

Источник материала: Onliner В конце августа многие белорусские банки массово стали прекращать выдачу кредитов . Причина — Национальный банк перестал поддерживать операции по поддержанию ликвидности. Регулятор продлил срок этой ограничительной меры до 15 октября, и пока выбор кредитов для белорусов сильно ограничен. Мы посмотрели, какие варианты можно найти, если кредит нужен прямо сейчас.

Мы промониторили сайты и обзвонили кол-центры всех 24 банков страны. Из них «Банк торговый капитал» в принципе не выдает кредиты частным лицам.

Девять белорусских банков полностью прекратили кредитование. Это «Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «МТБанк» «Технобанк», «Идея Банк», «Абсолютбанк», «Франсабанк», «БСБ Банк», «Статусбанк». Ни в одном из них пока не говорят, когда же все вернется на круги своя.

— Пока принимаются только предварительные заявки на кредиты, — вздыхает оператор кол-центра «МТБанка».





Еще четыре банка оставили кредиты для очень ограниченного круга лиц.

Например, «Белагропромбанк» готов дать кредиты на личное подсобное хозяйство и на строительство по 240-му указу.

«Приорбанк» дает овердрафты для своих зарплатных клиентов. Но под 24% годовых.

«БелВЭБ» дает кредит «Новае стагоддзе» на приобретение товаров через организации-партнеры.

— Здесь процентная ставка может варьироваться от 0,001% годовых до 29,9%, все зависит от организации, — отметили в банке.

У «БНБ-Банка» остались кредиты под дома на проспекте Дзержинского от застройщика «Ника-проект». Все остальные варианты сейчас недоступны.





Что почем сейчас в банках?

Итого из 24 банков только 10 готовы давать потребительские кредиты белорусам. Пусть предложения и сильно ограничились. Причем ставки сейчас стартуют от 13,35% годовых (редкие истории) до практически 40% годовых.

«Белинвестбанк»

Если вы ищете обычный потребительский кредит, то он обойдется в районе 25% годовых. Если же хотите купить белорусское, то тогда вам дадут взаймы под 13,35%.

При этом, что немаловажно, в банке также остались кредиты на учебу и строительство жилья.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Быстрые деньги» (оформление в магазине «На связи») 25% До 3000 2 года «Личный выбор» 24,9% До 10 000 От 6 месяцев до 5 лет На товары отечественного производства 13,35% Индивидуально На 7 лет с возможностью досрочного погашения «Недвижимость от партнера» 13,35% на общих основаниях, если это партнерство с застройщиком, может быть льготный период До 90% от стоимости жилья 10, 20 лет «Хочу учиться» 13,14% До 15 000 До 75 месяцев

«Белгазпромбанк»

Если вы не зарплатный клиент и не хотите купить авто, то за простым потребительским кредитом вам не в этот банк.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок Онлайн-овердрафт на зарплатную карту 19,9% (ставка рефинансирования + 12,15 процентного пункта) До 5000 До 2 лет «Автомобиль от дилера» и «Автомобиль с пробегом» 29,9% (ставка рефинансирования + 22,15 процентного пункта) До 50% от стоимости авто 5 лет

«Альфа-Банк»

В банке есть три варианта потребительских кредитов. Все по одной ставке 27,9% годовых. Эта ставка плавающая и рассчитывается по формуле: ставка по кредиту овернайт + 19,15 процентного пункта.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Просто деньги» 27,9% От 1000 до 5000 4 и 5 лет «Онлайн-кредит» (для клиентов банка) 27,9% До 5000 От 6 месяцев до 5 лет Онлайн-кредитка 27,9% От 500 до 5000 Возобновляемая кредитная линия

«Банк ВТБ»

Чтобы найти процентные ставки на сайте банка, придется попотеть. Итак, минимальная ставка здесь 13,35% годовых. Но это кредит на 5000 рублей и срок до года. Все, что от года, уже дороже более чем в два раза.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Новенький» (для новых клиентов) Первые 90 дней — 22,9%, затем — 29,9% От 100 до 15 000 От 13 месяцев до 7 лет «На всё про всё» От 27,9% до 29,9% от 100 до 15 000 От 13 месяцев до 7 лет «Ремесленник» 29,90% от 100 до 3000 От 13 месяцев до 7 лет «Автокредит без залога» Первые 90 дней — 22,9%, затем — 26,9% до 25 000 От 13 месяцев до 5 лет «Все серьезно» Первые 90 дней — 22,9%, затем — 29,9% От 5000 до 45 000 От 13 до 7 лет «Испытательный» 13,30% От 100 до 5000 От 6 месяцев до 1 года «Экспресс-кредит» 29,90% От 50 до 10 000 От 3 месяцев до 3 лет

Банк «Решение»

Пожалуй, один из немногих банков, который готов выдавать кредит наличкой под фиксированную ставку в 13,35%. Под такой процент рефинансируют и старые кредиты.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Наличными» 13,35% До 10 000 От 1 года до 4 лет «На карту» 29,9% До 10 000 От 1 года до 3 лет «Овердрафтный» 29,9% До 10 000 На 10 месяцев «На рефинансирование» 13,35% До 10 000 От 1 года до 4 лет

«РРБанк»

Банк недавно возобновил кредитование. Минимальная ставка по кредиту здесь составляет 32,99%. И она, как и остальные, фиксированная. Это значит, что неважно, как будет колебаться ставка рефинансирования, проценты не изменятся. В этом же банке мы зафиксировали и рекордную ставку по кредиту для физлиц в Беларуси — 39,99%. Под такой процент дают деньги «ипэшникам».

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Ренессанс» 32,99% От 500 до 7000 рублей До 5 лет «Доступный плюс» 34,99% От 500 до 3000 от 3 месяцев до 3 лет «Предприниматель» (для ИП) 39,99% От 2000 до 10 000 от 3 месяцев до 3 лет «Социальный» (для пенсионеров) 32,99% От 500 до 2500 от 3 месяцев до 3 лет

«Дабрабыт»

Банк выдает все 4 кредита для физлиц по одной процентной ставке — 27,99% годовых. Для расчета он применил следующую формулу: ставка по кредиту овернайт, увеличенная на 19,24 процентного пункта.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «На личное» 27,99% До 50 000 от 6 до 60 месяцев включительно Кредитная карта «Новая» (грейс-период 30 дней) 27,99% До 5000 12 месяцев возобновляемая кредитная линия «Смарт-карта» 27,99% До 20 000 От 1 до 24 месяцев Рефинансирование кредитов 27,99% До 50 000 от 6 до 60 месяцев включительно

«БТА Банк»

Также можно взять обычный потребительский кредит под 13,35%, но на 1 год и со страховкой в 274 рубля или наличии безотзывного депозита (под такие проценты есть кредиты на обучение и покупку авто). В противном случае придется платить 25% и 29%.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Зачетный» 13,35%, если кредит на год и клиент застраховал себя (стоимость страховки — 247 рублей) или есть безотзывной депозит

25,00% (без страховки или депозита)

29,00% (без страховки) От 200 до 5000 рублей До 1 года

От 1 года до 5 лет «Автокредит» 13,35% До 90% от стоимости авто До 7 лет «Универ» 13,35% От 500 до 5000 До 3 лет

«Паритетбанк»

В данный момент банк выдает всего лишь один кредит «Лоукост», но зато всем желающим. Ставка составляет 32—34%. Она привязана к ставке овернайт от Нацбанка.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок «Лоукост» Со справкой о доходах — 32% (ставка овернайт + 23,25), без справки — 34% (ставка овернайт + 25,25) От 300 до 15 000 От 1 месяца до 7 лет

Zepterbank

В этом банке тоже один-единственный кредит Zepter Online под 24% годовых с фиксированной ставкой. Правда, для оформления нужна карта банка.

— Возобновление остальной линейки кредитных продуктов будет в середине следующего месяца, — обрадовали в банке.

Название кредита Ставка в год Сумма (рубли) Срок Zepter Online (необходимо наличие карты банка) 24,00% До 3000 До 2 лет