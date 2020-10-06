Украина не планирует разрывать отношения с Беларусью, но готова ввести санкции









Разрыв дипломатических отношений с Беларусью на данный момент нецелесообразный, хотя Украина готова присоединиться к санкциям Евросоюза.





BBC Украина . Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью





«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД», - сказал Кулеба.





Также, по его словам, Украина «не планирует атаковать» Беларусь и делать ей еще хуже в экономическом плане. Но считает, что стоит следить, как будет развиваться белорусская экономика в ближайшие месяцы «с точки зрения захода российских денег».





При этом, отметил Кулеба, Украина готова присоединиться к санкциям ЕС против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, так как считает, что важно «действовать единым фронтом».



