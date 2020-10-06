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Украина не планирует разрывать отношения с Беларусью, но готова ввести санкции
Источник материала: Партизан
В МИДе Украины не исключают, что возможна конфронтация и на уровне экономическом.
Разрыв дипломатических отношений с Беларусью на данный момент нецелесообразный, хотя Украина готова присоединиться к санкциям Евросоюза.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью
«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД», - сказал Кулеба.
Также, по его словам, Украина «не планирует атаковать» Беларусь и делать ей еще хуже в экономическом плане. Но считает, что стоит следить, как будет развиваться белорусская экономика в ближайшие месяцы «с точки зрения захода российских денег».
При этом, отметил Кулеба, Украина готова присоединиться к санкциям ЕС против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, так как считает, что важно «действовать единым фронтом».
В пятницу непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После в Кремле рассказали, что они оба настроены на “укрепление союзничества России и Беларуси”. А в МИД Беларуси заявили о том, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации, и потребовали от Варшавы и Вильнюса сократить количество дипломатов.
Совет ЕС в пятницу подтвердил согласованные ранее лидерами Евросоюза санкции против Беларуси. Всего в санкционные списки ЕС были включены 40 человек, которых в ЕС считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против протестующих. На данном этапе Лукашенко в санкционный список решили не включать. Против него могут ввести санкции, если он откажется от диалога через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты. Перед этим Великобритания и Канада ввели санкции против режима.
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В МИДе Украины не исключают, что возможна конфронтация и на уровне экономическом.
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