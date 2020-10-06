ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина не планирует разрывать отношения с Беларусью, но готова ввести санкции

06.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В МИДе Украины не исключают, что возможна конфронтация и на уровне экономическом.



Разрыв дипломатических отношений с Беларусью на данный момент нецелесообразный, хотя Украина готова присоединиться к санкциям Евросоюза.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью BBC Украина.

«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД», - сказал Кулеба.

Также, по его словам, Украина «не планирует атаковать» Беларусь и делать ей еще хуже в экономическом плане. Но считает, что стоит следить, как будет развиваться белорусская экономика в ближайшие месяцы «с точки зрения захода российских денег».

При этом, отметил Кулеба, Украина готова присоединиться к санкциям ЕС против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, так как считает, что важно «действовать единым фронтом».


В пятницу непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После в Кремле рассказали, что они оба настроены на “укрепление союзничества России и Беларуси”. А в МИД Беларуси заявили о том, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации, и потребовали от Варшавы и Вильнюса сократить количество дипломатов.

Совет ЕС в пятницу подтвердил согласованные ранее лидерами Евросоюза санкции против Беларуси. Всего в санкционные списки ЕС были включены 40 человек, которых в ЕС считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против протестующих. На данном этапе Лукашенко в санкционный список решили не включать. Против него могут ввести санкции, если он откажется от диалога через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты. Перед этим Великобритания и Канада ввели санкции против режима.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИДе Украины не исключают, что возможна конфронтация и на уровне экономическом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-конференция уволенной фристайлистки Александры Романовской и тренера Николая Козеко. Видеотрансляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика