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Премьер Кыргызстана подал в отставку

06.10.2020 20:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Коалиция парламентского большинства решила избрать премьер-министром Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав правительства. С него сняли судимость.

В колл-центр редакции kaktus.media прислали фото судебного решения об оправдании Садыра Жапарова, который до вчерашнего дня отбывал наказание в колонии по делу о захвате заложников в 2013 году во время митинга в Иссык-Кульской области.

Ночью 6 октября демонстранты ворвались в здания администрации президента, парламента, Госкомитета нацбезопасности и добились освобождения экс-президента страны. Днем 6 октября ЦИК признал выборы несостоявшимися.

 
 
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Коалиция парламентского большинства решила избрать премьер-министром Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав...
 
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