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Премьер Кыргызстана подал в отставку
Источник материала: Навiны
Коалиция парламентского большинства решила избрать премьер-министром Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав правительства. С него сняли судимость.
В колл-центр редакции
Ночью 6 октября демонстранты ворвались в здания администрации президента, парламента, Госкомитета нацбезопасности и добились освобождения экс-президента страны. Днем 6 октября ЦИК признал выборы несостоявшимися.
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Коалиция парламентского большинства решила избрать премьер-министром Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав...
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