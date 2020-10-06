Премьер Кыргызстана подал в отставку

Коалиция парламентского большинства решила избрать премьер-министром Садыра Жапарова, который должен представить парламенту программу, структуру и состав правительства. С него сняли судимость.

В колл-центр редакции kaktus.media прислали фото судебного решения об оправдании Садыра Жапарова, который до вчерашнего дня отбывал наказание в колонии по делу о захвате заложников в 2013 году во время митинга в Иссык-Кульской области.

Ночью 6 октября демонстранты ворвались в здания администрации президента, парламента, Госкомитета нацбезопасности и добились освобождения экс-президента страны. Днем 6 октября ЦИК признал выборы несостоявшимися.