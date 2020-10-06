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Звучит круто. «Черный бумер», «Тает лед» и другие треки сыграли на классических инструментах

06.10.2020 20:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский симфонический оркестр «Глобалис» исполняет известные хип-хоп-треки на классических инструментах. Музыканты уже сыграли «Черный бумер» Сереги, «Тает лед» группы «Грибы», «Будущие мамы» Лигалайза, а еще попурри из творчества Касты, Noize MC и других. Только послушайте, как это звучит.

Серега — «Черный бумер»

«Грибы» — «Тает лед»

Лигалайз — «Будущие мамы»

Noize MC — попурри

Авторы проекта «Хип-Хоп-классика Х-ХК» говорят, что исполняют музыку классиков русскоязычного хип-хопа. Аранжировки для проекта готовит композитор Ирина Шрейбер.

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Теги: Минск
 
 
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Российский симфонический оркестр «Глобалис» исполняет хип-хоп-треки на классических инструментах. Музыканты уже сыграли «Черный бумер» Сереги, «Тает лед» группы...
 
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