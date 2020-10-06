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Звучит круто. «Черный бумер», «Тает лед» и другие треки сыграли на классических инструментах
Источник материала: Tut.by
Российский симфонический оркестр «Глобалис» исполняет известные хип-хоп-треки на классических инструментах. Музыканты уже сыграли «Черный бумер» Сереги, «Тает лед» группы «Грибы», «Будущие мамы» Лигалайза, а еще попурри из творчества Касты, Noize MC и других. Только послушайте, как это звучит.
Серега — «Черный бумер»
«Грибы» — «Тает лед»
Лигалайз — «Будущие мамы»
Noize MC — попурри
Авторы проекта «Хип-Хоп-классика Х-ХК» говорят, что исполняют музыку классиков русскоязычного хип-хопа. Аранжировки для проекта готовит композитор Ирина Шрейбер.
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Российский симфонический оркестр «Глобалис» исполняет хип-хоп-треки на классических инструментах. Музыканты уже сыграли «Черный бумер» Сереги, «Тает лед» группы...
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