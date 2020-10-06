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ЕС обвинил Россию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины

06.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз заявил, что решительно осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.

"Мы подтвердили решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие актов агрессии вооруженных сил России, начиная с февраля 2014 года", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украины-ЕС, который прошел во вторник в Брюсселе.

Согласно документу, подписанты осуждают аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, ухудшение ситуации с правами человека, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины в Крым.

Кроме того, лидеры ЕС и Украины назвали нарушением международного права голосование за поправки в Конституцию РФ, которое прошло 1 июля нынешнего года в Крыму, а также выборы губернатора Севастополя 13 сентября.

"Мы призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не контролируются Украиной, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. Мы призвали немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и из него в соответствии с международным правом. Мы остаемся полностью преданными внедрению и постоянному обновлению соответствующей политики непризнания, в том числе, путем введения ограничительных мер и сотрудничества на международных форумах", - говорится в заявлении.


"Мы подтвердили нашу полную поддержку нормандскому формату, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группе и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных мер для полного выполнения минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом вопросе", - следует из заявления.

"Всестороннее и бессрочное прекращение огня - это достижение, которое следует хранить. Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые РФ вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины территориям, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом", - заявили лидеры ЕС и Украины.
 
 
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Европейский союз заявил, что решительно осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.
 
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