Прагматизм, здравый смысл – и ничего более. Почему для Беларуси сейчас так важно поддержать Азербайджан

В последние четверть века Беларусь неизменно строила внешнюю политику на жестком прагматизме, кратко выраженном в британском принципе: «нет постоянных друзей, но есть постоянные интересы». Этот подход и позволил Беларуси, находившейся после распада СССР в не самой благоприятной ситуации, достичь определенных экономических и политических успехов. Тем, кто считает, что эти успехи недостаточны, я советую сравнить их с положением дел в других бывших республиках СССР, с поправкой на стартовые условия на момент распада Союза, прежде всего - на доступ к энергоресурсам.





Но сегодня наша страна переживает период внутренней политической турбулентности, на которую активно влияют также и внешние силы. Это сочетание внутренних проблем и внешних влияний сопряжено для нас с большими рисками, вплоть до полной потери политической субъектности. Оно также делает нас крайне уязвимыми к любым политическим изменениям в мире, и даже тем, которые, на первый взгляд, не имеют к Беларуси прямого отношения. Таким, как, к примеру, вновь вспыхнувшая война в Нагорном Карабахе.





Что происходит в Карабахе?

В ночь на воскресенье, 27 сентября, авиация Азербайджана нанесла ряд ударов по военным целям в Нагорном Карабахе – азербайджанском регионе, оккупированном Арменией. Факт оккупации - принципиально важная деталь: как сам Нагорный Карабах, так и ещё семь районов, не входящие в него и составляющие т.н. «Лачинский коридор», являются законной, международно-признаваемой территорией Азербайджана, и были отторгнуты от него силой около 30 лет назад. Все эти годы Азербайджан пытался решить проблему путем мирных переговоров, но, увы, безрезультатно.





Вторая важная деталь: воздушные удары со стороны Азербайджана не были внезапными, как это пытаются представить сейчас в Ереване. Они стали ответом на обстрел азербайджанских позиций и близлежащих сел по всей длине линии фронта. Более того, регулярные армянские провокации на линии фронта происходили с июля. Таким образом, войну спровоцировала именно армянская сторона, хотя Ереван и вбросил в оборот свою версию, в которой обвинил Баку. Но даже если принять армянскую версию событий, это никак не повлияет на то, что Азербайджан отстаивает свою территориальную целостность, и с международно-правовой точки зрения его действия абсолютно законны.





Далее, формально Азербайджан и Армения не находятся сегодня в состоянии войны. ВС Азербайджана ведут военные действия против незаконных вооруженных формирований непризнанной НКР – Нагорно-Карабахской Республики со столицей в Степанакерте. Конечно, поддержка НКР Арменией общеизвестна, и в Ереване её не скрывают. Но, тем не менее, де-юре войны между Азербайджаном и Арменией сегодня нет.





Зачем Армении с ее двухмиллионным населением, и НКР, чье население даже по завышенным данным переписи не превышает 150 тыс., понадобилась война с десятимиллионным Азербайджаном, абсолютно превосходящим их как в военном, так и в экономическом отношении? Именно потому, что с международной точки зрения претензии Армении на Карабах и поддержка ей НКР абсолютно незаконны. Война, успешная для армян, надежно заморозила бы любые переговоры ещё на несколько десятилетий, а также создала бы у азербайджанцев комплекс проигравших. Каким образом Армения и НКР могли рассчитывать на победу в этой войне – хотя бы символическую, с завоеванием ещё нескольких десятков квадратных километров территории азербайджанской территории?





Только при условии получения внешней помощи. Очевидно, в первую очередь, со стороны России, а во-вторую – со стороны всех остальных членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит также и Беларусь.





Но, до тех пор, пока Армения и Азербайджан не находятся в состоянии де-юре войны, никакие обязательства в рамках ОДБК на конфликт в Карабахе не распространяются. И, даже если Армения сама начнет боевые действия против Азербайджана, обязательства других членов ОДБК перед ней всё равно не возникнут. ОДБК – оборонительный союз, а не зонтик для агрессоров.





В настоящее время Россия, на помощь которой Армения рассчитывала в наибольшей степени, заняла осторожно-выжидательную позицию. Поддержка ею Армении носит скорее информационный характер, причем, также крайне осторожный. О непризнанной НКР в российском информационном поле сегодня вообще не говорят, а её военная поддержка если и есть, никак не выпячивается явно.





Для такой осторожно-двойственной политики у России есть свои, и очень серьезные, резоны. Москве важны отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, она не хочет разрыва ни с одной из двух стран. Кроме того, Россия окружила себя поясом пророссийских непризнанных республик, вложив в его построение немало сил и средств, и сделав важной частью своей геостратегии. Наконец, и Армения тоже является важным инструментом российской политики на Южном Кавказе, причём, её зависимость от Москвы по всем параметрам – экономическим, политическим и военным, такова, что говорить об армянской независимости можно только очень условно. Как следствие, оставить Армению вообще без поддержки Россия не может, как не может и полностью отказаться от поддержки НКР, хотя НКР и является не московским, а ереванским проектом. Тем не менее, на события в Нагорном Карабахе - и российскую реакцию на них сейчас внимательно смотрят во всех непризнанных постсоветских государствах, и просто слить НКР Россия не может. Ей остается только лавировать – и, надо признать, что в этой сложной ситуации российская дипломатия действует пока довольно удачно.





Но международные позиции и интересы Беларуси существенно отличаются от российских. Да, в каких-то вопросах мы полностью совпадаем с Россией. Но в других – кардинально расходимся. Это совершенно нормально для двух независимых государств, и, если мы хотим сохранить свою независимость в полном объёме, не уронив её до армянского уровня, то должны держаться этого курса и впредь.





Каковы варианты действий Беларуси относительно ситуации в Карабахе?





Очевидно, их три. Первый, и, казалось бы, самый разумный – сохранять строгий нейтралитет. Второй – поддержать Армению. Третий – поддержать Азербайджан.

Но, при ближайшем рассмотрении «разумность» первого варианта выглядит сомнительной. У нас нет российских инструментов привязки к себе Армении и Азербайджана, как нет и российских обязательств перед непризнанными республиками. В результате, нейтралитет испортит наши отношения и с Арменией, и с Азербайджаном одновременно. Кажущаяся разумность полного ухода от участия в конфликте на поверку оказывается самой невыгодной стратегией. Если же нам приходится выбирать между отношениями с Арменией и Азербайджаном, то, прежде всего, в дело вступает экономика.





Здесь всё очевидно. Объемы нашего экономического сотрудничества с Азербайджаном, как минимум, втрое-вчетверо превышают объемы сотрудничества с Арменией. При этом, потенциал армянского рынка для Беларуси практически исчерпан. Потенциал же развития отношений с Азербайджаном просто огромен. И именно сейчас, поддержав Баку в сложное для него время, мы заложим прочные основы роста нашего экономического партнерства.





К тому же за спиной Баку явственно вырисовывается Анкара. Турция совершенно определенно заявила о поддержке Азербайджана в его стремлении вернуть законно принадлежащие ему территории. А объемы экономического сотрудничества с Турцией превышают объёмы сотрудничества с Арменией уже в десятки раз. Потенциал же их – вообще бездонный. Поддержка Азербайджана в сложный для него период несомненно будет замечена и оценена Анкарой, и в итоге вернется к нам сторицей.





Перейдем теперь к политике. Посмотрим на сегодняшнее поведение Еревана на международной арене, памятуя о том, что непризнанная НКР вообще не обладает собственной международной субъектностью, и о ней нет смысла говорить вообще. Не получив ожидаемой поддержки, Армения развернула сейчас отчаянную информационную войну, стремясь любым способом втянуть в свои авантюры не только Россию, но и соседнюю Грузию, которая отказалась разрешить транзит оружия через свою территорию (и, скорее всего, к немалому облегчению России, которая получила формальную возможность закрыть под благовидным предлогом этот неприятный для неё вопрос). Твердо поддержав Азербайджан, мы косвенно поддержим и Тбилиси, который сейчас подвергается информационным атакам Еревана.





Далее, Армения неизбежно попытается втянуть в конфликт ОДКБ. Напомню, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. О России и её реальной позиции уже подробно сказано выше. Что касается Казахстана, Киргизии и Таджикистана, то они, безусловно, заинтересованы в сохранении ОДКБ, но при этом совершенно не хотят выступать на стороне Армении против Азербайджана. Публично выступив с обоснованием причин того, почему ОДКБ не следует помогать Армении в этом конфликте – а с точки зрения международного права это безусловно так, Беларусь укрепить и своё положение внутри этого союза и авторитет в глазах трех перечисленных стран.





При этом, подчеркну ещё раз, Беларусь может обосновать свою проазербайджанскую позицию, твердо опираясь на нормы международного права. А это сейчас для нас особенно важно в связи с заявлениями ЕС о введении санкций против нашей страны.





Вот, кстати - а как к событиям в Карабахе относятся в ЕС?

Здесь тоже начинаются очень интересные вещи. В основном, Евросоюз занял выжидательную позицию, и больше говорит о прекращении огня, чем о международном праве Азербайджана на свои, оккупированные Арменией территории. Но президент Франции Эммануэль Макрон уже начал осторожно подыгрывать Еревану. Причин для такой игры у Макрона, как минимум, две: большая и влиятельная армянская диаспора во Франции и сильно похолодавшие за последний год отношения между Парижем и Анкарой, что связано с разделом сфер влияния в Ливии и на нефтеносном средиземноморском шельфе. Макрону очень нужно подставить подножку поддержавшему Азербайджан Эрдогану, создав ему проблемы внутри Турции, где сейчас царит небывалый подъём, связанный с поддержкой братского азербайджанского народа. Напомню, что турки и азербайджанцы в плане языка, истории и культуре очень близки, примерно, как русские и беларусы, если не ближе. Это, по замыслу Макрона, должно заставить Эрдогана несколько снизить свою внешнеполитическую активность

Пока Макрон действует очень осторожно. Но, как только он перейдет черту, у нас появится серьезный аргумент в диалоге с ЕС: вот, посмотрите – вы нам что-то рассказываете о правах, а сами-то легко переступаете через международное право. Иными словами, абсолютная, без каких-либо вариантов, юридическая правота Азербайджана в конфликте вокруг Карабаха дает нам хорошие шансы укрепить международный авторитет Беларуси за счет его поддержки.





Замечу также, что наша соседка Украина, действуя в своих интересах, также поддержала Азербайджан. Между тем, наши отношения с Киевом по известным причинам сегодня резко ухудшились. Совпадение позиций по карабахскому вопросу будет способствовать, пусть и косвенно, их потеплению – а мириться с Украиной нам объективно нужно, это отвечает нашим интересам.





Но не испортим ли мы отношения с Россией, однозначно поддержав Азербайджан? Ответ – нет, не испортим. Во-первых, Россия, как уже было сказано, и сама занимает очень осторожную позицию, лавируя между Баку и Ереваном. Во-вторых, отношения с Беларусью достаточно ценны для Москвы, чтобы ставить их в зависимость от позиции Минска в армяно-азербайджанском вопросе.





Иными словами, расклад возможностей для нас выглядит так:





1. Заняв нейтральную позицию мы портим отношения со всеми сторонами конфликта сразу: и с Арменией, с одной стороны, и с Азербайджаном и Турцией с другой. Мы также упускаем возможности улучшить наши отношения с Грузией, укрепить ОДКБ и поднять значимость Беларуси в этом союзе, укрепить отношения с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, сбить шквал критики в наш адрес со стороны ЕС, и, наконец, сделать шаг к восстановлению отношений с Украиной.





2. Поддержав Армению, мы сохраняем отношения с Ереваном, не приносящие нам особых выгод, но теряем свой международный авторитет по всем направлениям и ухудшаем отношения со всеми странами, перечисленными в п.1., причем с Азербайджаном и Турцией – до критической отметки.





3. Поддержав Азербайджан, мы получаем м все выигрыши, которые упустили бы, действуя в рамках п.1 и 2. Правда, это происходит ценой сильного ухудшения отношений с Арменией. Но, во-первых, нам от этого, по большому счету, не холодно и не жарко. Своей близорукой политикой по карабахскому вопросу Ереван, шаг за шагом, сам себя загнал в ловушку. А, во-вторых, ухудшение это будет недолгим.





Всякая война заканчивается, и война в Карабахе не исключение. А после её окончания, рассорившийся сразу со всеми Ереван будет вынужден будет сам, по своей инициативе, восстанавливать разрушенные отношения, в том числе, и с Беларусью. В итоге, через год-полтора мы полностью восстановим отношения с Арменией, и, скорее всего, на гораздо более выгодных для себя условиях.





Два слова о справедливости – ну, а как же без неё?





Вообще-то в политике царят две вещи: целесообразность и юридические нормы, причем, именно в таком порядке. О «справедливости» применительно к политике любят порассуждать только пропагандисты. В частности, армянские пропагандисты давно уже сделали своим излюбленным приемом перевод стрелок с законности на «справедливость», обосновывая таким образом права Армении на Карабах.





Но карабахская история излагается при этом крайне однобоко. Армяне предстают только жертвами, а турки и азербайджанцы – только их мучителями и палачами. А это неверно. Отношения двух народов и одновременно представителей двух религий, на протяжении последних четырехсот, как минимум, лет, были очень сложными. И те, и другие не раз побывали в каждой из ролей – и преследуемого, и преследователя.





Приводимый ниже азербайджанский взгляд на историю карабахского вопроса тоже не отражает его во всей полноте и сложности. Но это другая, менее известная сторона медали, противоположная широко распиаренной армянской.





Справедливости ради надо отметить, что руководство СССР вовсе не желало притеснять ни армян, ни азербайджанцев – хотя в притеснениях его, в итоге, обвиняют обе стороны. Но это тоже несправедливо. Буквально балансируя на острие ножа, руководители Союза, пытались примирить два враждующих народа. Увы, несмотря на все их старания, в результате кто-то всё равно оказывался обижен, и эта обида летела в копилку, и без того уже переполненную. Итак, вот азербайджанское видение событий вокруг Карабаха.





Октябрь 1827 года. Российская Империя аннексирует Иреванское ханство и включает его территорию в состав Армянской области, созданной указом Николая I от 21 марта 1828 года. Иреван становится центром притяжения для армянской иммиграции.





29 мая 1918 года. Национальный Совет Азербайджана под давлением стран Антанты уступает Армении азербайджанский город Иреван.





1918-1920 гг. Правительство Армении проводит этническую чистку в Зангезуре. Зангезурская резня мирного азербайджанского населения зафиксирована европейскими журналистами.





1 декабря 1920 года. Решением Москвы большая часть Зангезурского уезда Азербайджана, зачищенного от азербайджанцев, передается Армении.





18 февраля 1929 года. По решению Москвы территория Нахичевани площадью в 657 кв. км, деревня Нуведи Зангеланского района и 4400 га лесов Газахского района передаются Армении.





1930 год. По решению Москвы Алдара, Лехваз, Астазур и другие населенные пункты Нахичевани передаются Армении, и на их базе создается район Мегри.





1938 год. По решению Москвы часть Нахичевани между городом Сядаряк и селом Кярки передается Армении.





1947-1953 годы. По решению руководства СССР 150 тыс. азербайджанцев из мест компактного проживания в Армении переселяются в Азербайджан.





1969 год. По решению Москвы территории Гарагёл, Лачинского района, Чайземи, Губадлинского района, Зод, Кельбаджарского района и земли около деревни Кямерли, Газахского района передаются Армении.





1982 год. По решению Москвы плато Инджадэре, часть территорий сел Кямерли, Асланбейли и Гаймаглы Газахского района передаются Армении.





1986 год. По решению Москвы территория площадью в 2500 гектаров в Газахском районе передается Армении.





25 декабря 1988 года. Из Армении депортировано более 250 тыс. азербайджанцев. (К этому времени и в дальнейшем Москва уже не контролировала ситуацию).

18 января 1990 года. Аармянские вооуженные формирования оккупируют село Кярки Нахичеванской Автономной Республики.





8 августа 1991 года. Из Армении изгнаны жители последнего азербайджанского села Нювэди.





25-26 февраля 1992 года. Армянские вооруженные формирования учиняют резню азербайджанцев в городе Ходжалы.





В период с 8 мая 1992 г. по 29 октября 1993 г. армянские вооруженные формирования при военной, политической и финансовой поддержке России оккупируют города Шушу, Лачин, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы, Зангелан. Всего же с 1991 по 1994 гг. оккупированы следующие территории Азербайджана – Нагорный Карабах, а также и семь районов: Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Джебраильский, Зангеланский, Агдамский и Физулинский – уже упомянутый «Лачинский коридор», поскольку Карабах не граничит с Арменией напрямую.





Можно, конечно, сказать, что возврат Карабаха под контроль Азербайджана тоже не решит проблему в полной мере – и это будет верно, по крайней мере, на первое время. Но разрешить карабахскую проблему безболезненно и удобно для всех сторон невозможно вообще. Поставить же точку в конфликте, с тем, чтобы за несколько десятилетий он окончательно отошел в прошлое, можно единственным способом: опираясь не на рассуждения о справедливости, представления о которой у каждой из сторон свои, а на международное право, единое для всех. Которое, как уже было сказано, в данном случае целиком и полностью на стороне Азербайджана.



