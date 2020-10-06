ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протоколы на задержанных в Бобруйске журналистов отправлены на доработку

06.10.2020 21:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Протоколы на задержанных 4 октября в Бобруйске журналистов Марину Молчанову, Алесю Латинскую, Дениса Носова и Юрия Комиссарова отправлены на доработку, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Протоколы на задержанных в Бобруйске журналистов отправлены на доработку

Латинская освобождена из изолятора временного содержания. Молчанова отпущена из больницы. Носов и Комиссаров находятся в ИВС. К Носову приходили домой с осмотром.

Во время освещения воскресных протестов в целом по стране было задержано 17 журналистов.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протоколы на задержанных 4 октября в Бобруйске журналистов Марину Молчанову, Алесю Латинскую, Дениса Носова и Юрия Комиссарова отправлены на доработку, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС обвинил Россию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика