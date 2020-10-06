|
Протоколы на задержанных в Бобруйске журналистов отправлены на доработку
Источник материала: Навiны
Протоколы на задержанных 4 октября в Бобруйске журналистов Марину Молчанову, Алесю Латинскую, Дениса Носова и Юрия Комиссарова отправлены на доработку, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Латинская освобождена из изолятора временного содержания. Молчанова отпущена из больницы. Носов и Комиссаров находятся в ИВС. К Носову приходили домой с осмотром.
Во время освещения воскресных протестов в целом по стране было задержано 17 журналистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протоколы на задержанных 4 октября в Бобруйске журналистов Марину Молчанову, Алесю Латинскую, Дениса Носова и Юрия Комиссарова отправлены на доработку, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)