Протоколы на задержанных в Бобруйске журналистов отправлены на доработку

Протоколы на задержанных 4 октября в Бобруйске журналистов Марину Молчанову, Алесю Латинскую, Дениса Носова и Юрия Комиссарова отправлены на доработку, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





Латинская освобождена из изолятора временного содержания. Молчанова отпущена из больницы. Носов и Комиссаров находятся в ИВС. К Носову приходили домой с осмотром.

Во время освещения воскресных протестов в целом по стране было задержано 17 журналистов.