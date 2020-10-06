Колесникова: перемены — это процесс, в конце которого нас всех ждет победа

Команда бывшего претендента на президентский пост экс-банкира Виктора Бабарико 6 октября разместила на его youtube-канале обращение спикера его штаба, соратницы Светланы Тихановской, члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой. Видеозапись была сделана на случай ее ареста.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали, — сказала Колесникова. — Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и о всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, — это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье. Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили, просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции. Вы знаете, что мы будем делать. Мы будем долбить, долбить, долбить эту власть — всеми законными средствами».

По ее словам, власть нарушает каждую норму Избирательного кодекса, отказывает в праве на суд, отказывается принимать обращения, хватает и сажает тех, кто просто приносит письмо. Власть превратила Беларусь в «полицейское государство», считает Колесникова.

«Отныне мы будем распоряжаться нашим временем, нашими правами, нашими деньгами так, как мы этого захотим, — заявила спикер штаба Бабарико. — На государственной работе мы будем выполнять именно то, что должны делать, и фразу "Вы же все понимаете..." к нам употреблять больше не надо. Мы ее не поймем. Мы будем знать свои права, их больше не нарушить. Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие — не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются. Отныне мы можем не доверять белорусским банкам — после всего произошедшего. У нас есть достаточные причины. Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать их в те вещи, в которых уверены».

«Мы точно не пропадем. А что будет делать государство, которое станет изгоем для собственных граждан? Что будет делать государство, которому граждане объявили бойкот? Отныне мы будем помнить, что у нас есть Конституция и народ является единственным источником власти. Отныне мы будем читать Конституцию и жить по ней как по Основному закону государства», — подчеркнула Колесникова.

По ее словам, никто не отказался от идеи провести референдум по возврату к Конституции 1994 года, который необходим «для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент — Верховный совет». Соответствующая инициативная группа будет зарегистрирована, убеждена Колесникова.

Кроме того, сказала спикер штаба Бабарико, будет сделана попытка зарегистрировать политическую партию. «Нам могут отказывать, но мы будем настаивать, и партия появится, а референдум будет проведен. Это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец», — подчеркнула Колесникова.

«Государство может заботиться только о себе, но люди продолжают заботиться друг о друге. Всем любви, всем света и свободы. Ничего не бойтесь. Перемены — это процесс, в конце которого нас всех ждет победа», — заявила она.

Мария Колесникова была задержана утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли на белорусско-украинскую границу, чтобы выдворить из Беларуси в Украину. Однако Колесникову выдворить не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино (Минская область).