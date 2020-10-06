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Генсек партии Меркель: Санкции в отношении белорусских чиновников — только первый шаг
Источник материала: Навiны
Санкции, введенные ЕС в отношении белорусских чиновников, — только первый шаг, заявил генеральный секретарь партии канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС Пауль Цимиак в интервью газете Die Welt.
В Берлине Меркель, а позднее Цимиак и другие руководители партии встретились с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Она получила в подарок фрагмент Берлинской стены, который, по сообщению ее телеграм-канала, расценила как «частицу свободы».
«В сегодняшнем интервью Welt я четко дал понять: мужчины и женщины в Беларуси ежедневно мужественно борются за права и ценности, которые в остальной Европе воспринимаются как должное, — написал Цимиак на своей странице в "Фейсбуке". — После более чем двух десятков лет правления Лукашенко люди заслуживают того, чтобы за ними с решительным голосом стоял ЕС и поддерживал их в борьбе за демократические условия. Одобренные на прошлой неделе санкции являются только первым шагом. Давление на режим Лукашенко должно оставаться высоким. Фальсификаторы выборов не имеют права становиться их победителями».
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Санкции, введенные ЕС в отношении белорусских чиновников, — только первый шаг, заявил генеральный секретарь партии канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС Пауль...
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