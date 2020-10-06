ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр белорусской сельхозтехники заработал в Зимбабве

06.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тракторы в Зимбабве. В Африке открыли центр белорусской сельхозтехники. Там займутся обслуживанием машин, а также обучением местных фермеров управлению, сообщает «МИР 24».

«Созданы рабочие места, идет подготовка специалистов. Они будут обслуживать технику. Мы будем опираться не только на тех, кто приедет из Беларуси, но и на тех, кто будет обучаться, получать соответствующий уровень. Мы уже несколько сертификатов работникам этой страны вручили», – рассказал министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик.

В церемонии открытия участвовал президент Зимбабве и белорусская делегация во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком. Соглашения о сотрудничестве страны достигли два года назад. Зимбабве уже закупило белорусскую технику на 51 миллион долларов. Это 800 зерноуборочных комбайнов, сеялок, тракторов и тягачей. Первую партию уже поставили, остальное – до конца года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта африканская страна закупила белорусских комбайнов, сеялок, тракторов и тягачей на 51 миллион долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генсек партии Меркель: Санкции в отношении белорусских чиновников — только первый шаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика