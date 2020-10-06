Центр белорусской сельхозтехники заработал в Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тракторы в Зимбабве. В Африке открыли центр белорусской сельхозтехники. Там займутся обслуживанием машин, а также обучением местных фермеров управлению, сообщает «МИР 24».

«Созданы рабочие места, идет подготовка специалистов. Они будут обслуживать технику. Мы будем опираться не только на тех, кто приедет из Беларуси, но и на тех, кто будет обучаться, получать соответствующий уровень. Мы уже несколько сертификатов работникам этой страны вручили», – рассказал министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик.

В церемонии открытия участвовал президент Зимбабве и белорусская делегация во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком. Соглашения о сотрудничестве страны достигли два года назад. Зимбабве уже закупило белорусскую технику на 51 миллион долларов. Это 800 зерноуборочных комбайнов, сеялок, тракторов и тягачей. Первую партию уже поставили, остальное – до конца года.