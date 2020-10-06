Стиль в мелочах - правильный подбор одежды и комбинирование ее с аксессуарами

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Какие джинсы в моде



Джинсы являются неотъемлемой частью при создании мужского или женского образа, поэтому показы и модные выставки этого атрибута гардероба являются объектом пристального внимания людей, знающих толк в моде. Джинсовая одежда славится своей практичностью и удобством, что делает ее популярной среди представителей всех возрастных категорий, а такое свойство, как универсальность, позволяет носить ее в любое время года и надевать при любых обстоятельствах, будь то простая прогулка, поход в гости или мероприятие более серьезного масштаба.



Джинсы были и точно будут актуальными в ближайшее время. Но с каждым годом фэшн-дизайнеры продолжают будоражить мир моды, придумывая и выводя в свет новые модели. Давайте выясним подробнее, какие брендовые джинсы в моде.

В тренде сейчас следующие тенденции:

• Потертости и «рванье»

• Обтягивающий вариант в черном цветовом решении

• Свободный вариант

• Светлый цвет



Рассмотрим каждую из них подробнее.



Потертые и рваные



Данная разновидность берет свое начало из 80-х и до сих пор сохраняет популярность, не спеша оставлять индустрию моды. Потертости и «рванье» были обязательными элементами джинсовой одежды панк-культуры, а в современное время эти атрибуты можно заметить в образах людей разного возраста.



Чтобы состарить свои джинсы, в конце 20-го века модники изнашивали их практически до дыр, чем добивались необходимого стильного образа. Сейчас разрезы и эффект потертости создают уже изначально при производстве, но такая вещь будет стоить немалых денег.

Обтягивающие, выполненные в черном цвете



Главный тренд на текущий год. При помощи монохромности можно подобрать правильное сочетание вещей и создать подходящий и индивидуальный образ. Обтягивающая одежда всегда была частью стиля многих рок-музыкантов, поэтому джинсы такой разновидности завоевали популярность среди представителей молодого поколения. В настоящее время некоторые «монстры» рок-культуры до сих пор держат в своем гардеробе эти джинсы и надевают их на свои выступления. Благодаря своей эластичности, они не стесняют движений и подстраиваются под изгибы тела.



Многим данная модель не подходит, поэтому стоит заменить ее на что-то посвободнее. Можно попробовать чиносы черного цвета. Они сделают образ стильным, не будут давить, и доставлять дискомфорт в области паха.



Свободный стиль



С узкими достойно конкурируют более просторные и свободные джинсы. Многие популярные бренды включили такие модели в свои коллекции. Они будут в моде и в этом году. Но, при создании стиля, с этой частью одежды нужно быть очень осмотрительным, ведь если образ неправильно скомбинирован, то вы будете выглядеть нелепо, особенно если размер будет больше необходимого. Свободный вариант может сыграть злую шутку, создав совсем не модный образ, поэтому необходимо знать, как правильно сочетать их с другими частями гардероба. Самым подходящим вариантом будет сделать подворот на таких джинсах и носить их совместно с обычной рубашкой белого цвета и туфлями.



Джинсы светлой расцветки



В начале второго тысячелетия они были хитом, но популярность их была недолгой. Но в прошлом году произошло триумфальное возвращение светлого денима в индустрию моды. Тем, кто следит за модными трендами, просто необходимо держать в запасе хотя бы одни узкие джинсы светлого цвета. Самый подходящий вариант применения этого элемента одежды – в формировании своего стиля сочетать его с такими же светлыми частями гардероба. Такой образ будет идеальным для праздника или более серьезного мероприятия.



С чем носить белые женские кроссовки



Кроссовки воспринимаются как обувь, относящаяся к спортивному стилю. Их всегда надевали со спортивным костюмом, они украшали стиль элегантностью. Как-то незаметно этот вид обуви перекочевал из разряда спортивной в другие области моды, этому никто не воспротивился. Они внесли присущую им практичность и эффект в имидж модной и яркой молодой женщины.

В каких сочетаниях уместны кроссовки



Классика жанра – спортивная обувь белого цвета. Что касается этих моделей, то при сочетании их с одеждой приветствуется полный разгул фантазии, так как классический белый цвет подойдет к одежде любых оттенков и не испортит никакой стиль, но придаст ему эффекта.



Преимущества цвета заключаются в том, что он подчеркивает достоинства других оттенков и выделяет более темные краски, делая их глубокими. Есть два требования к кроссовкам белого цвета. Во-первых, необходимость тщательного ухода, чтобы белый цвет оставался таким всегда. Во-вторых, стилисты настаивают на том, что их необходимо носить только со светлыми носками. Этот факт подтверждает наличие хорошего вкуса.



Есть определенные виды одежды, с которыми они смотрятся уместно. Ограничение, которое может помешать созданию образа – это отсутствие фантазии при решении проблемы, с чем носить белые женские кроссовки:



• Джинсы, брюки спортивного кроя, майка или футболка для повседневной носки. Те же джинсы, но с менее легкомысленным верхом – однотонной водолазкой, облегающим свитером создадут модный образ для студенток и работающих молодых леди.

• Шорты любой длины, майка или топ сверху.

• Платье мини облегающее или длинный свитер.

• Классическая рубашка, завязанная на талии, брюки, жилетка поверх рубашки.

• Юбки по щиколотку любой фактуры.

• В холодную погоду – короткие пальто ярких расцветок.

• Деловой стиль и кроссовки белые совместимы тоже! Серый, черный коричневый костюм, классическая рубашка в сочетании с ними создадут новый имидж деловой молодой женщины.



Дополнительные аксессуары – кожаный ремень, жилетка, клатч, сумочка не должны оттягивать на себя внимание, а поддерживать общий имидж.

Спортивная обувь в тренде



Существует мнение, что в спортивной обуви невозможно появиться на вечеринке, это станет свидетельством плохого вкуса. Чтобы опровергнуть это утверждение, стоит посмотреть фото с показов стилистов с мировой известностью: каждая вторая модель дефилирует в белых кроссовках в сочетании с разными предметами одежды. Разнообразие стилей, в которые они уверенно вливаются, подтверждает наличие хорошего вкуса, а не отсутствие его.



Модный писк сезона – сникерсы, одна из разновидностей обуви спортивного стиля на танкетке. Они модно выглядят и добавляют девушкам несколько сантиметров роста, делая их изящнее и стройнее. Сникерсы можно сочетать с удлиненным пальто, теплой курткой в прохладную погоду, с джинсами и любыми фасонами брюк, особенно с капри.



Классические кожаные куртки всех фасонов в комплекте со сникерсами – это очень модно и элегантно.



Кроссовки – вид обуви, который привычно видеть в прохладное время года в сочетании с теплой одеждой или в межсезонье, когда летние наряды уже неуместны. Производители учли популярность этого вида обуви, и в продаже появились легкие модели, с тонкой подошвой и верхом из сетчатой ткани, которые вполне подойдут под легкое летнее платье и кокетливую соломенную шляпку. Ноги в них не устанут, им не будет жарко.

Капризная мода сделала подарок для тех, кто хочет выглядеть модно и комфортно одновременно. Дизайнеры совместили романтичный, классический, уличный стили одежды со спортивной обувью. Что касается этих моделей, нельзя утверждать, что он подходит всем женщинам, вне зависимости от возраста. Но, кто знает, на что могут отважиться яркие женщины постарше?



Для сегодняшнего сумасшедшего ритма жизни очень актуален основной тренд, который пропагандируют кроссовки - комфорт и практичность.



Как правильно подворачивать мужские джинсы



Джинсы являются самой популярной одеждой у мужской половины населения уже не одно десятилетие. И хотя мода на них не стоит на месте и происходят всевозможные изменения на фактуру, дизайн и особенности ткани, но факт остаётся фактом – брюки из денима никогда не перестанут быть необходимой частью гардероба каждого современного мужчины.



Причины популярности этой одежды заключаются в следующих факторах, таких как:



• удобство;

• практичность;

• возможность носить их на совершенно противоположные по сути мероприятия (например, их можно надеть как на работу в офис, так и на встречу со старыми друзьями).



Брюки из денима, определённо, заслуженно являются необходимой и незаменимой одеждой.



Кто-то предпочитает модели обычной длины, кому-то нравится, когда они обязательно прикрывают бОльшую верхнюю часть обуви. Но в последнее время широкое распространение получил стиль носки их с отворотами, поэтому очень актуально знать, как правильно подворачивать мужские джинсы.



1. Простой способ

Это классический вариант, когда концы штанин сгибаются один раз на высоту около 5-7 см швом вверх. Несложно и при этом смотрится просто отлично!

2. Двойной отворот

Повторите первый способ 2 раза, тогда вверху окажется уже не обычный конец с прострочкой, а сама ткань. Этот вариант выглядит красиво и аккуратно.

3. Узкий отворот

Похож на первый способ, но возьмите высоту поменьше, около 2-3 см. Узкие манжеты прекрасно подходят для жаркго летнего денька, придавая лёгкость всему вашему образу.

4. Двойной узкий отворот

Загните концы штанин на высоту 1-2 см, повторите ещё раз, сверху снова окажется ткань, как и во втором способе. Однако отличие от него заключается в том, что получится уже более узкий вариант носки.



В интернете можно найти большое количество видео, где наглядно показано, как правильно подворачивать джинсы.



Подворачивая их, всегда помните, что ширина манжеты никогда не должна превышать 8 см, иначе это будет смотреться уже не так стильно и органично. И не забывайте, что в процессе носки, вам нужно обращать внимание, не выбилась ли ткань из выбранного вами положения, не спустилась и, наоборот, не задралась ли длина штанин.



Лучше всего смотрятся подвороты на классических или немного зауженных моделях. Не стоит применять это на широких джинсах или на брюках-клёш, на них это будет выглядеть неуместно.



Как известно модели могут отличаться друг от друга и по плотности самой ткани. Для более плотных моделей хорошо использовать 1-й или 2-й способы, а для мягких летних джинсов идеально подойдут 3-й и 4-й узкие варианты подворачивания. На моделях светлых голубых цветов будут лучше смотреться зауженные манжеты, а на синих и тёмно-синих – более широкие манжеты.



Совершенно не нужно пытаться использовать утюг для создания идеальных ровных манжет, наоборот, такие джинсы носятся слегка небрежно. Кстати, именно такой стиль носки с отворотами не рекомендуется надевать в офис, даже если у вас лояльный начальник. В таком случае для работы лучше подойдут обычные классические модели, ведь вариант с подворотами придаёт свободный уличный стиль в вашем образе. И не забывайте подбирать правильную обувь к таким джинсам, соответствующую определённому случаю. Это могут быть всевозможные вариации кроссовок, стильные мокасины или более молодёжные кеды – вся эта обувь замечательно сочетается с ними!



Подворачивать или не подворачивать джинсы – решайте сами. Мода диктует свои правила, но носить их, в конечном счёте, всё равно вам самому. Однако, если вам нравится лёгкий и демократичный стиль, то вариант носки джинсов с отворотами вам определённо подойдёт!

Как правильно носить шарф с пальто.



Пальто, в качестве верхней одежды в осенне-весенний период, сделает любой образ женственным. Но часто оно не имеет яркого декора, поэтому, чтобы подчеркнуть собственное чувство стиля, на шею повязывают красивый модный шарф. С его помощью даже строгий образ в черных или серых тонах можно разбавить яркими красками, и придать еще большую элегантность. Бутики и магазины предлагают широчайший выбор женских платков, в названии которых легко запутаться. Вот небольшой гид-шпаргалка по названиям этого аксессуара:



• Снуд. Этот круглый шарф можно накинуть на голову, тогда он будет работать не только по прямому назначению, но выступать в роли шапки.

• Палантин. Это длинный, широкий прямоугольник хлопковой ткани или кашемира, довольно универсальный в применении, потому что, как и снуд, можно накинуть на голову во время снега.

• Шаль. Большой, теплый вязаный платок. Он невероятно мягкий и легкий, но при этом отлично согревает даже в сильный мороз.

• Бактус. Та же шаль, но не из шерсти, а из тонких нитей, поэтому носит больше декоративный характер. Хотя иногда его вяжут из шерсти, в таком случае он отличается от шали размером.

• Горжетка. Эта меховая накидка надевается на шею не только для теплоты, но и чтобы подчеркнуть статус и эстетический вкус своей обладательницы.



При таком разнообразии неудивительно, что способов их ношения великое множество. Так как же правильно носить шарф с пальто?



Выбор цвета



Гармоничная цветовая гамма – залог успешности любого образа, поэтому лучше выбирать не на глаз, а прикладывать вещь перед покупкой к той одежде, с которой вы планируете его носить.



К пальто белого, черного или серого цвета подойдет абсолютно любой оттенок. Но тут необходимо обратить внимание на насыщенность. Если, например, пальто светло-серое, то и аксессуар стоит подбирать пастельного и не слишком яркого цвета. Также беспроигрышными будут сочетания этих цветов – например, серый с черным, и так далее. Узоры добавят оригинальности, но чтобы образ не стал перегруженным, остальные элементы должны быть однотонными или схожими по рисунку.



Если ваша верхняя одежда яркая – алая, ярко-розовая, изумрудно-зеленая и т. д., то палантин должен непременно гармонировать с доминирующим цветом. Эта гармония легко выполняется, если рисунок шарфа включает цвет основной одежды либо нужно выбрать универсальный черный или белый аксессуар.



При выборе оттенка, нелишней будет «примерка» — приложите изделие к нижней части лица, чтобы определить, подходит ли этот оттенок к вашему цветотипу. Вещь должна подчеркивать красоту глаз, оттенять волосы, а не делать лицо землистым, визуально выделять морщинки.



Варианты ношения шарфа



То, какой способ завязывания выбрать, зависит от модели верхней одежды, и, в частности, воротника.



Если воротник-стойка, то подойдет самый обычный вариант — обернуть палантин один раз вокруг шеи, а концы оставить висеть спереди, или спрятать под низ. Если вы не хотите выглядеть обычно, но придерживаетесь строгого стиля, то можно приложить платок спереди, создавая драпировку, и завязать сзади, спрятав концы, или вернув их вперед. Этот вариант будет хорошо смотреться как с воротником стойкой, так и с классическим воротом.

Еще один беспроигрышный вариант – сложить изделие пополам, и в образовавшуюся петлю вдеть концы шарфа.



Если погода теплая, и вы не планируете застегивать пальто, то платок повязывается внутрь. Можно использовать как уже описанные методы завязывания, так и более кокетливые – например, стянуть палантин или бактус жгутом, и, обернуть дважды вокруг шеи, а затем продеть концы по бокам под обороты.



Для создания непринужденного образа в стиле кэжуал, шарф оборачивают вокруг шеи, и делают слабый узел в районе грудной клетки или на плече.



Важное замечание – часто этикетка плотно пришиваются к платкам, но оставлять ее грубейшая ошибка — этикетку всегда нужно аккуратно отпаривать.