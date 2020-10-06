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Работники «Нафтана»: «Хотим жить в стране, где руководитель, нанятый народом, не называет его "крысами"»

07.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники «Нафтана» записали обращение в поддержку белорусов. «Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, — отмечают заводчане. — В стране, где руководитель, нанятый народом, не называет его „народцем“, „овцами“, „крысами“. В стране, где правоохранительные органы не являются карательными». Ранее работники «Нафтана» выступали с требованиями, среди которых была отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и задержанных на мирных акциях протеста, проведение новых выборов.

— Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране. В стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы. Где единственным источником власти является народ. В стране, где воля народа является обязательной к исполнению, — говорят работники. — Где независимое наблюдение на выборах и открытый и прозрачный подсчет голосов являются нормой. Где руководитель, нанятый народом, не называет его «народцем», «овцами», «крысами». В стране, где правоохранительные органы не являются карательными. В стране, где не пытают людей в ЦИП и следственных изоляторах. В стране, где в принципе не пытают людей. В стране, где не калечат и не убивают людей на улицах, в своих дворах за их конституционное право выражать свое мнение.

Работники «Нафтана» отмечают, что хотят жить в стране, «где иметь и высказывать свое мнение не страшно».

— Где мирный протест не является нарушением закона. В стране, где нет преследования за политические убеждения. Где власть не ведет войну против своих граждан, а слышит, понимает и любит свой народ. Мы хотим, чтобы такой страной стала наша многострадальная, терпеливая и любимая Беларусь.

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Ранее работники «Нафтана» выступали с требованиями, среди которых была отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных.
 
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