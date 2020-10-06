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Тихановскую приветствует Берлин, но за Лукашенко стоит Москва
Источник материала: Навiны
Пока Александр Лукашенко довольствуется контактами с российскими губернаторами, его главная соперница на минувших выборах (и, по мнению многих белорусов, их реальная победительница) триумфально объезжает Европу.
Сегодня в Берлине Светлана Тихановская
«У белорусского народа сейчас одна общая цель, ясная и понятная — новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в самое ближайшее время», — заявила Тихановская в разговоре с Меркель.
Страны Евросоюза пытаются помочь сторонникам перемен в Беларуси, но возможности Европы в этом плане скромны. И встречи соперницы Лукашенко с лидерами Старого Света на сегодня имеют в первую очередь символическое значение.
Вилка для Европы и Тихановской
В случае с Тихановской Европа попала в правовую и морально-политическую вилку. С одной стороны, Брюссель не признает Лукашенко легитимным руководителем, с другой — не рискует называть победительницей выборов Тихановскую. Поэтому ее статус в международном плане расплывчат. Европейцы изощряются, какой титул ей придумать в резолюциях и пресс-релизах.
Но уже самим фактом встреч с грандами европейской политики Тихановская, конечно, ранит самолюбие вождя режима. Некоторые обозреватели сравнивают ее нынешние дипломатические завоевания с тем, как Европа после выборов 2006 года принимала экс-кандидата от оппозиции Александра Милинкевича.
Да, его тоже чествовали на высоком уровне. Но эти дипломатические жесты не дали результата внутри Беларуси. Через пару лет ЕС сделал ставку на диалог с Лукашенко, фигура Милинкевича отошла в тень.
Правда, он тогда и не заявлял о своей победе. Даже независимая социология показывала, что Лукашенко набрал больше половины голосов.
Сейчас ситуация качественно другая. И дело не только в том, что Тихановская называет себя победительницей. Есть множество хоть и косвенных, но серьезных доказательств того, что бессменный президент Беларуси в этот раз потерпел фиаско. А самое главное — произошло
Вождь непреклонен
Другое дело, что это никак не влияет на решимость Лукашенко
На встрече с Меркель Тихановская говорила и о более реальных вещах, чем скорые новые выборы. В частности — чтобы Германия по примеру Польши и Литвы открыла гуманитарный коридор для жертв репрессий, помогла студентам, которых выбрасывают из вузов по политическим мотивам. Шла речь о
ФРГ и другие страны ЕС действительно могут поддержать репрессированных, в какой-то степени помочь гражданскому обществу, негосударственной прессе (за годы прагматичного диалога с режимом Лукашенко такая помощь сильно сократилась).
Но вот усадить Лукашенко за стол переговоров с теми, кого он считает политическими врагами, не в состоянии ни Макрон, ни Меркель, ни весь ЕС (Штатам сейчас не до Беларуси). Потому что против этого сам Лукашенко, а он себя на сегодня снова почувствовал хозяином положения. В немалой степени за счет того, что за него вписался Кремль.
Минск демонстрирует логику эскалации конфликта
Лукашенко в принципе не склонен к диалогу и компромиссам. Сейчас же белорусское руководство и вовсе закусило удила. Тихановскую и ее сторонников оно готово лишь третировать. В отношениях с Европой Минск демонстрирует логику эскалации конфликта.
Понятно, что белорусские власти были обязаны как-то отреагировать на
Далее, Европа пока избегает экономических санкций (и вряд ли на них решится в обозримой перспективе). Лукашенко же всерьез вознамерился отобрать у литовцев барыши от белорусского транзита, в первую очередь от перевалки грузов через порт Клайпеды, перенаправив эти потоки на российскую Усть-Лугу.
5 октября на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько Лукашенко поднял вопрос о том, чтобы белорусские логистические центры оказывали больше услуг иностранным перевозчикам. Но обратите внимание, какова
Возможно, Лукашенко демонстрирует такую жесть еще и потому, что хочет зарисоваться перед Кремлем, подчеркнуть: я свой, я также ненавижу Запад всеми фибрами. А может быть, это Кремль негласно поставил условие: докажи, что ты теперь с нами да конца, что никаких виляний и заигрываний с Западом больше не будет.
Торговать политзаключенными белорусским властям не впервой
Что может смягчить подход белорусского правителя к отношениям с Европой? Я вижу два основных потенциальных фактора — это дискомфорт от давления Москвы и экономические трудности.
Кремль будет настаивать на выполнении обещаний, которые, судя по всему, дал Лукашенко в обмен на российскую поддержку в ситуации внутриполитического кризиса. Вероятнее всего, требования будут касаться так называемого углубления интеграции (подпиши дорожные карты!), продажи интересных российской стороне активов (Минский завод колесных тягачей, «Беларуськалий» и другие), продвижения
Усугубление же экономических проблем, как дружно предрекают независимые эксперты, неотвратимо. Прогнозы авторитетных международных организаций тоже не радужны.
Главные причины — внутренние: власти упорно пытаются управлять экономикой при помощи кнута, отвергают реформы.
Если Кремль станет ощутимо прижимать пальцы, требуя своего, а экономический кризис сделает реальной перспективу национальной забастовки, то белорусский правитель, пожалуй, сменит тон в отношениях с Европой. Хотя все равно не пойдет на настоящий диалог внутри страны с перспективой демократических реформ — ни при посредничестве ОБСЕ, ни без него. Скорее, предложит Брюсселю и Вашингтону привычный торг политзаключенными.
Факторы, которые будут брать Лукашенко за горло
На первый взгляд, вырисовывается дежавю. Но разница в том, что сейчас поле для маневра у Лукашенко сжимается как шагреневая кожа. На него пусть осторожно и аккуратно, но все же давит Европа. И это давление будет
Самый же важный фактор — давление со стороны значительной части (скорее всего — серьезного большинства) белорусского общества.
Совместный эффект этих давлений способен в итоге привести к тому, что конструкция режима начнет трещать и расползаться.
Правда, и в этом случае сомнительно, что настанет момент, когда Лукашенко сядет за стол переговоров. Скорее, на сторону побеждающего большинства начнет массово перебегать номенклатура, оставляя
Но борцам за смену власти рано предаваться грезам о таком моменте. Даже в риторике команды Тихановской
Встреча соперницы Лукашенко с Меркель — это пока в основном пиаровский успех, который, с одной стороны, окрыляет ее соратников и сторонников, с другой — лишь злит и раззадоривает верхушку режима.
Перед встречей с Меркель Тихановская сравнила события в Беларуси с тем, что происходило накануне падения Берлинской стены. Однако важно отметить, что та стена рухнула, когда советская империя стала коллапсировать и уже не в состоянии была поддерживать родственный режим в ГДР. Ныне же за режимом Лукашенко продолжает стоять вполне себе бодрая Москва. Что сильно осложняет перспективы перемен в Беларуси.
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