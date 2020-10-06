Скончался фронтмен Van Halen (видео)

Источник материала: Onliner

Основатель и гитарист группы Van Halen Эдди ван Хален ушел из жизни. Информацию сообщил сын музыканта в социальных сетях.

Эдди ван Хален скончался от рака горла, с которым боролся много лет. По данным ресурса TMZ, болезнь дала метастазы во внутренние органы. В последние 72 часа состояние пациента резко ухудшилось. Музыкант умер в госпитале Святого Джона в Санта-Монике (Калифорния). Эдди ван Халену было 65 лет.

Группу Van Halen Эдди основал вместе с братом Алексом (он стал барабанщиком) в 1972 году. На счету Van Halen двенадцать студийных альбомов, суммарные продажи которых превышают 80 миллионов экземпляров. Также Эдди ван Хален известен как гитарист-виртуоз.