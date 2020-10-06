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Скончался фронтмен Van Halen (видео)
Источник материала: Onliner
Основатель и гитарист группы Van Halen Эдди ван Хален ушел из жизни. Информацию сообщил сын музыканта в социальных сетях.
Эдди ван Хален скончался от рака горла, с которым боролся много лет. По
Группу Van Halen Эдди основал вместе с братом Алексом (он стал барабанщиком) в 1972 году. На счету Van Halen двенадцать студийных альбомов, суммарные продажи которых превышают 80 миллионов экземпляров. Также Эдди ван Хален известен как гитарист-виртуоз.
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Основатель и гитарист группы Van Halen Эдди ван Хален ушел из жизни. Информацию сообщил сын музыканта в социальных сетях.Читать далее…
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