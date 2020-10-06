Штаб Бабарико опубликовал записанное до ареста обращение Марии Колесниковой

Источник материала: АФН

Штаб Виктора Бабарико опубликовал видеообращение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Видеозапись была заблаговременно сделана на случай ее ареста.

«Друзья! Штаб Бабарико, где бы ни находились его участники — в тюрьме или на свободе — продолжает идти к нашей общей цели. Мы все ещё действуем только в правовом поле, хотя власть уже давно потеряла, в какой стороне это поле находится. У нас по-прежнему много планов и задач — новые честные выборы, освобождение политзаключённых, заведение уголовных дел по фактам насилия и пыток, референдум, партия»,- говорится в комментарии штаба к видеообращению Марии.

«Конституцию, которую три месяца назад предложил изменить Виктор Бабарико, мы, народ, не намерены обсуждать с режимом. Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Своё отношение к любой конституции, власть уже показала.

Мы верим в добро, в победу и во всех нас. Помните, что мы все не устанем и не прекратим, нашего терпения и усилий хватит на всё, а протест закончится только нашей победой. Продолжайте выражать своё несогласие, продолжайте выходить на улицы — их это сводит с ума. Каждый день мы на шаг ближе к победе только благодаря нам всем — беларусам, которые борются вместе.», - подчеркивается в комментарии.

Видеообращение Колесниковой:

«Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали, — сказала Колесникова. — Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и о всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, — это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье. Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили, просто требуется еще немного времени и усилий для того, чтобы уже давно развалившийся драндулет перестал катиться по инерции. Вы знаете, что мы будем делать. Мы будем долбить, долбить, долбить эту власть — всеми законными средствами…

Колесникова призвала не покупать товары белорусских госпредприятий и не хранить деньги в банках.

"Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются", - сказала Колесникова.

«Граждане Беларуси больше не могут доверять банкам республики. Мы можем законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены. Мы точно не пропадем", - добавила она.

"Мы не забыли о референдуме. Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент - Верховный Совет", - продолжила Колесникова.

"Мы будем регистрировать партию. Нам могут отказывать, но мы будем настаивать. И партия появится, и референдум будет проведен. Это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец".