В Киргизии сменился премьер на фоне протестов

Источник материала: АФН

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об отставке Боронова заявил новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.

По данным «Sputnik», собравшиеся на заседание в отеле «Достук» депутаты предложили на пост главы правительства члена парламента Садыра Жапарова. Позже его кандидатуру утвердили большинством голосов.

Ранее протестующие добились освобождения Жарапова из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.

До этого о своем уходе с поста заявил спикер киргизского парламента Дастан Джумабеков, передает РБК.

Отставки произошли на фоне протестов, которые начались в Киргизии 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в парламент.

На улицах городов начались столкновения сторонников проигравших партий с силовиками. Против протестующих применялись светошумовые гранаты и водометы. Несколько сотен человек пострадали. Демонстранты добились освобождения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он находился в СИЗО по обвинениям в махинациях с землей, нарушениях при строительстве ТЭЦ, незаконной покупке офиса. В августе 2019 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения.

После начала протестов ЦИК признала выборы в Киргизии недействительными. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой смены власти. Жээнбеков приказал силовикам не открывать огонь, «чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».